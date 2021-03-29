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Giriş Tarihi: 29.3.2021 11:56 Son Güncelleme: 29.3.2021 12:15

kullananlar dikkat: Bu hatalar tazminat ödetiyor!

Sosyal medya kullananlar dikkat: Bu hatalar tazminat ödetiyor!

salgınında, evde kalma süresinin artması milyonlarca insanın kullanımı arttı. Bununla beraber, çeşitli yazarlara ait sözlerin, telifli ürünlerin paylaşımı ve bir takım sanatçıların şarkıları kullanılarak hazırlanan video içerikler vs. başınıza iş açabilir. Takvim Gazetesi Yazarı Feride Hilal İmal oldukça masum görünen bu aktiviteler konusunda uyarılarda bulundu.

Koronavirüs (Covid-19) salgını süresinde evde kalma oranı artıkça sosyal medya kullanımı da benzer şekilde yükseldi. Genç yaşlı hemen hemen herkesin kullandığı sosya medyanın bir takım kuralları bulunuyor. Sosyal medya platformlarında en çok yapılan şeylerden biri de başkalarına ait eserlere ilişkin paylaşımlardır.

Bunlar şu şekilde olabilir:

Yazarlara ait sözler, alıntılar paylaşmak ya da Youtube kanalında bir sanatçının şarkısını kullanarak videolar hazırlamak, başka biri tarafından hazırlanmış bir videoyu yeniden paylaşmak veya bir kısmını değiştirerek paylaşmak, şarkının kaydıyla yeni içerikler üretip paylaşmak, hatta bunları işletmemizin tanıtım videosunda fon müziği olarak kullanmak, herhangi bir yerden bulduğumuz ya da birinin paylaştığı ve çok beğendiğimiz bir resmi, fotoğrafı paylaşmak...

ÇOĞALTMAK YASAK

Oldukça masum görünen bu aktiviteleri yaparken de aslında birinin, daha doğru ifadeyle eser sahibinin fikri haklarını ihlal ediyor olabiliriz. Fikir ve sanat eseri, eser sahibinin hususiyetini taşıyan ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar ve sinema eserlerinden birine giren, bir fikri çabayı içeren her türlü fikir ve sanat ürünüdür ve kural olarak eser sahibinin izni olmaksızın eserlerin işlenmesi, çoğaltılması, umuma yayılması yani internet sitesinde veya sosyal medyada paylaşılması yasaktır.

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YAZILI İZİN ŞART

Eser sahibinin isminin belirtilmesi, atıf yapılması bu durumu hukuka uygun hale getirmemekte, yazılı izin alınması gerekmektedir.

Hakları ihlal edilen eser sahibi size ceza davası açabileceği gibi, maddi ve manevi tazminat da talep ederek, içeriğin yayından kaldırılmasını da talep edebilecektir.

STOW 40 YILDIR DÜNYAYI RAFLIYOR
STOW 40 YILDIR DÜNYAYI RAFLIYOR
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Sosyal medya kullananlar dikkat: Bu hatalar tazminat ödetiyor!
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