Sosyal medya kullananlar dikkat: Bu hatalar tazminat ödetiyor!

Bunlar şu şekilde olabilir:

Yazarlara ait sözler, alıntılar paylaşmak ya da Youtube kanalında bir sanatçının şarkısını kullanarak videolar hazırlamak, başka biri tarafından hazırlanmış bir videoyu yeniden paylaşmak veya bir kısmını değiştirerek paylaşmak, şarkının kaydıyla yeni içerikler üretip paylaşmak, hatta bunları işletmemizin tanıtım videosunda fon müziği olarak kullanmak, herhangi bir yerden bulduğumuz ya da birinin paylaştığı ve çok beğendiğimiz bir resmi, fotoğrafı paylaşmak...