TOGG’da heyecanlandıran gelişme! o sınır aştı





Bir yandan da 18 Temmuz 2020'de temeli atılan Gemlik fabrikasında inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. 1.2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek tesiste, üretim ve montaj hatlarının kurulmasıyla 2022'nin son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor.



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