Türkiye için yeni rota RCEP ülkeleri

Dünya'da serbest ticaret anlaşmaları yeniden şekilleniyor. Türkiye dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşmasına imza atan Çin'in de aralarında yer aldığı 15 Asya Pasifik ülkesi ile ticareti geliştirmek için yeni stratejiler geliştiriyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, RCEP'i imzalayan ülkelerin Türkiye'de mevcut yatırım stokunun 6 milyar doların üzerinde olduğunu belirterek, "Bu ülkelerden Çin, Güney Kore, Japonya, Malezya hedef ülke, Endonezya, Filipinler, Vietnam ise öncelikli ülke olarak yer alıyor" dedi. Anlaşma, Çin, Güney Kore, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda, Bruney, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam'ı kapsıyor. Ticaret Bakanı Pekcan, "Malezya, Güney Kore, Singapur'la mevcut STA'larımızın yanı sıra Japonya, Tayland, Endonezya ile müzakerelerimiz sürüyor. Ticaret heyet faaliyetlerinde sektörlerin özelliklerine göre bu ülkeler üzerinde yoğunlaşıyor" ifadelerini kullandı.