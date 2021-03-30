Çeşme turizmi 12 aya yayılacak

AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Avukat Yeliz Karataş; "Yöre insanımıza 12 ay iş, aş ve sağlık hizmeti sağlayacak, kooperatiflerimize 12 ay ürünlerini pazarlama imkanı sunacak, çiftçi ve esnafımızı 12 ay kesintisiz gelir imkanına kavuşturacak ve belki de en önemlisi "lastik mi ki bu uzatalım" denerek çeyrek asrı aşkın süredir kaderine terk edilen ilçemiz turizmini 12 aya yayıp, yılın her mevsimi ilçemize turist getirtecek projelerimizi bir an önce gerçekleştirebilmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." diye konuştu.

ÇALIŞMA GRUBU KURULDU

AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Av. Yeliz Karataş önderliğinde oluşturulan "Termal Çalışma Grubu" faaliyetlerine başladı.

İlçe Başkanı Av. Yeliz Karataş amaçlarının Çeşme'de turizmi 12 aya yaymak olduğunu söyledi. İlçe başkanlığı öncülüğünde kurulan termal çalışma grubunun TURKAP (Türkiye Kaplıca Talasso ve Kür Merkezleri Derneği) Başkan Yardımcısı Dr. Ilgaz Nacakoğlu, Çeşme Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi, iş adamı Namık Kemal Aydoğdu, AK Parti İlçe Başkan Vekili Serkan Özbek, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi Ozan Gürses, AK Parti 25. Dönem İzmir Milletvekili A. Adayı ve Destination İzmir Başkanı iş adamı Bülent Tercan ile Endüstri Mühendisi Mahmut Baykal'dan oluştuğunu belirten Karataş; "Çalışma grubumuzun ilk toplantısını 3 Mart tarihinde yaptık ve hiç vakit kaybetmeksizin 14 Mart'ta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile ilçemiz termal zenginliğinin kalbi Ilıca'da görüşerek tıkır tıkır çalıştığı söylenen CHP Belediyesi'nin tüm muhalefetimize rağmen o dönem Meclis Üyemiz Sn Bülent Tercan'ın da dediği gibi nasıl olup da en önemli zenginliğimiz üzerine lokur lokur beton döktüğünü yerinde gösterdik. En önemli zenginliğimiz olan termali tüm dünyaya örnek olacak şekilde yeniden nasıl hayata geçirip, gün yüzüne çıkaracağımıza ilişkin projelerimizi kendisine anlatarak desteğini istedik. Hamza Dağ Başkanımızın destek sözünden sonra yine hiç vakit kaybetmeksizin 17 Mart'ta İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'ı makamında ziyaret ettik. Grubumuz projelerini büyük bir heyecanla karşılayan rektörümüzden işbirliği ve destek sözünü almak bizi daha çok çalışmaya sevk etti. Önümüzdeki günlerde Çeşme'ye yapılmasını istediğimiz Termal Sağlık ve Turizm yatırımları ile ilgili İzmir Milletvekillerimize ayrıntılı bir sunum yapmaya hazırlanıyoruz. Daha sonraki adımlarımızda da Çeşme'de eğitim ve öğretime devam eden Ege Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Fakültesini ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret ederek projelerimizi anlatıp işbirliklerini ve desteklerini isteyeceğiz. Bizim için bilimle iç içe, Çeşme ve Türk sağlık ve turizmine hizmet edecek, doğru, sürdürülebilir, doğa ve çevreye saygılı projeler yaratmak çok önemli. Yöre insanımıza 12 ay iş, aş ve sağlık hizmeti sağlayacak, kooperatiflerimize 12 ay ürünlerini pazarlama imkanı sunacak, çiftçi ve esnafımızı 12 ay kesintisiz gelir imkanına kavuşturacak ve belki de en önemlisi "lastik mi ki bu uzatalım" denerek çeyrek asrı aşkın süredir kaderine terk edilen ilçemiz turizmini 12 aya yayıp, yılın her mevsimi ilçemize turist getirtecek projelerimizi bir an önce gerçekleştirebilmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." diye konuştu.