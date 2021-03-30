Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uzatıldı mı, ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı'ndan "Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek?" sorusuna flaş yanıt!

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulunmuştu. Bu noktada Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ile ilgili yeni bir gelişme yaşanıp yaşanmadığı konusu merak ediliyor. "Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor ve ne zaman yatacak?" soruları bugün de sabah saatlerinden itibaren binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Pandemi sürecinde Kısa Çalışma Ödeneği milyonlarca vatandaşa maddi destek sağlamıştı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

KÇÖ yani Kısa Çalışma Ödeneği bu ay itibarıyla sona eriyor. 3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar TL'lik ödeneğin sağlandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak geçtiğimiz seneden bu yana peyderpey uzatılan ödeneğin Mart ayı ile beraber biteceğini ifade etti.