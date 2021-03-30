Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uzatıldı mı, ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı'ndan "Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek?" sorusuna flaş yanıt!

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulunmuştu. Bu noktada Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ile ilgili yeni bir gelişme yaşanıp yaşanmadığı konusu merak ediliyor. "Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor ve ne zaman yatacak?" soruları bugün de sabah saatlerinden itibaren binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Pandemi sürecinde Kısa Çalışma Ödeneği milyonlarca vatandaşa maddi destek sağlamıştı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTECEK?
KÇÖ yani Kısa Çalışma Ödeneği bu ay itibarıyla sona eriyor. 3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar TL'lik ödeneğin sağlandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak geçtiğimiz seneden bu yana peyderpey uzatılan ödeneğin Mart ayı ile beraber biteceğini ifade etti.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İÇİN SON TARİH BELLİ OLDU!
Tüm dünyada toplum sağlığı ve günlük hayatı olumsuz etkileyen Kovid-19 salgının yıkıcı etkilerini bertaraf etmek için mart 2020'de açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" Paketi ile birçok destek ve teşvik hayata geçildi. Bu kapsamda kısa çalışma uygulamasından yararlanma şartları da kolaylaştırıldı.
Bu süreçte, kısa çalışma ödeneği hem işçi hem de işverenin kurtarıcısı olurken, ödenekten yararlanma imkanı da dönem dönem uzatılarak bugüne kadar geldi.
Kısa çalışma ödeneği kapsamında 3,7 milyon çalışana 2020 yılında 27 milyar lira, bu yılın ilk iki ayında ise 5 milyar lira olmak üzere toplam 32 milyar lira ödeme yapıldı.
Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında etkin kullanılan kısa çalışma ödeneği, her ay başında ödenek almaya hak kazananların hesabına yatıyor. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılıyor. Mart ayı kısa çalışma ödeneğinin 5 Nisan tarihine kadar hesaplara yatması bekleniyor.