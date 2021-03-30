Emekli ve memur zammı ile ilgili son dakika haberi: Milyonlarca emekli ve memurun gözü zam toplantısında...

Son dakika haberi: Çalışanların önümüzdeki 2 yıl için sosyal ve mali hakları belirlenecek 2021 yılı milyonlarca kamu çalışanı ve işçi için önemli bir sene olacak. Bu yıl birçok kesim için toplu sözleşmeler imzalanacak. Böylece önümüzdeki 2 yılın zamları ve sosyal hakları da belirlenecek. Sendikalar şimdiden hummalı bir çalışma yaparak toplu sözleşmelere hazırlanıyor. Memur ve memur emeklileri için memur sendikaları diğer toplu sözleşmeler için ise işçi sendikaları devrede olacak.
Önce kimler toplu sözleşme yapacak bir bakalım ve sonra detaylara girelim:
*3.5 milyon memurun sosyal ve mali hakları belirlenecek.
* 2 milyon emekli memurun 2 yıllık zam oranları belirlenecek.
* 700 bin kamu işçisinin 2 yıllık mali hakları belirlenecek
* Metal iş kolunda 200 bin işçinin hakları konuşulacak.
ÖNCE İŞÇİLER MASAYA GELECEK
İlk buluşma kamu işçileri için olacak. Kamu kurumlarında çalışan işçiler ile toplu sözleşme görüşmelerinin Nisan- Mayıs döneminde başlaması bekleniyor. Burada yaklaşık 700 bin işçi için sosyal ve mali hakların belirlenmesi bekleniyor. Görüşmeleri en büyük konfederasyon olan TÜRK-İŞ yürütecek. HAK-İŞ ile TÜRK-İŞ birlikte hareket etme kararı aldı.
Sonbaharda ise en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı metal işkolunda toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlayacak. 200 bin dolayında işçi için ücret pazarlıkları yapılacak. Burada da işçilerin sosyal ve mali hakları masaya gelerek konuşulacak.
SENDİKALAR BİRLİKTE HAREKET EDEECEK
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kamu işçisinin 2021-2022 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü konusunda Türk-İş ile ortak hareket ettiklerini belirterek, "Bu birlikteliğimizi başarılı bir toplu iş sözleşmesiyle taçlandırmak istiyoruz." dedi. Arslan bir grup basın mensubuyla bir araya geldiği toplantıdan şunları söyledi: "Bu iş için konfederasyonumuz bünyesinde bir komisyon kurduk. Üyemiz sendikalarla değerlendirme toplantısı yaptık, önümüzdeki hafta tekrar bir toplantı yapacağız. Türk-İş'ten süreci birlikte yürütmek yönünde teklif aldık. Bu kapsamda iki konfederasyonun heyetleri, talepleri oluşturmak için üç kez bir araya geldi. İnşallah bu birlikteliğimizi başarılı bir toplu iş sözleşmesiyle taçlandırmak istiyoruz."
KAMUDA 5.5 MİLYON BEKLİYOR
Memurların ve memur emeklilerinin 2 yıllık mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmelerin karara bağlanacağı toplu sözleşme Ağustos ayında gerçekleştirilecek.
Böylece memurların ve memur emeklilerinin 2022 ve 2023 yıllarında alacakları 4 ayrı zammın oranları açıklanmış olacak. Memurlar ve memur emeklileri Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zam alıyorlar. Bu zam oranları toplu sözleşmede belirleniyor. Eğer 6 aylık enflasyon oranı zammı geçerse aradaki oran memur ve memur emeklilerine fark olarak ödeniyor.
Toplu sözleşmede sadece zamlar değil aile yardımından kadro konularına kadar birçok sosyal hak da konuşulup karara bağlanıyor. Ayrıca kamu Personel Danışma Kurulu toplantılarında görüşülen konular da masaya geliyor.
DİĞER EMEKLİLER DE İSTİYOR
Bu arada toplu sözleşme sadece Emekli Sandığı emeklileri için yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyorlar.
Oranlar çoğu zaman bir birine yakın çıksa da diğer emekliler de toplu sözleşmede yer alıp zamlarını önceden bilmek istiyor. Ancak mevcut yasalara göre toplu sözleşme sadece memurlar ve memur emeklileri için yapılabiliyor.