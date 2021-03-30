KalDer İzmir genel kurulu gerçekleştirildi

2020 Faaliyet Raporu ve 2021 Faaliyet Planının okunup onaylandığı Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Senem Kılıç, 1 yılı geride bıraktığımız pandemiye rağmen dernek adına verimli çalışmaların yapıldığına dikkat çekti. Covid19 pandemisinin dünya ekonomisini derinden etkilediğini ve olumsuz sonuçlar doğurduğunu dile getiren Dr. Kılıç "Yalnızca ekonomik değil, can kayıpları ve sosyal sorunlara da yol açan bu pandemi, küresel ölçekte kimsenin ön göremediği büyük ve derin bir kriz yarattı. Ülkelerin sınırları kapandı, her ülke kendi sınırlarında yalnız kaldı, eskiden devletlerin güvenlik politikası savunma güçleri üzerinden ayakta kalırken, bugün sağlık sektörlerindeki güç devletlerin asıl güvenlik gücü haline geldi. Bu dönemde kritik bir sınavı başarı ile veren bütün sağlık kurumlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza tekrar şükranlarımı sunarım" dedi.

FAALİYETLERİMİZİ DİJİTALE TAŞIDIK

Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Senem Kılıç, "Yaşanan tüm acılara ve yaşam ezberimizin bozulmasına rağmen hayat bir şekilde devam etmek zorunda. Salgının başlamasının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen belirsizlik hala devam ediyor. Önemli bir dönüşüm yaşıyoruz yani eski oyunu yeni kurallarla oynuyoruz. Oyunun yeni kurallarını öğrenme konusunda çaba gösterenler oyunu oynamaya devam ederken, diğerleri bu oyunun dışında kalacaklar. KalDer Ailesi olarak, 2020 yılında göreve geldiğimiz dönem itibari ile sürekli değişimi anlaşılabilir hale getirecek politikaları yönetim kurulumuzla değerlendirdik ve sonuçlarını faaliyet dönemimiz içerisinde hayata geçirdik. Faaliyetlerimizi büyük değişikliğe gitmeden hızlı biçimde dijitale taşıyan ilk STK'lardan birisiyiz" diye konuştu.

BU DÖNEMİ FARKINDALIKLA TAMAMLAMAK GEREKİYOR

Dr. Senem kılıç, bu krizde duygularla hareket etmek yerine daha geniş bir perspektifle ve stratejik davranarak, bu dönemi dengeli bir şekilde ve farkındalıkla tamamlamak gerektiğine dikkat çekti. Pandeminin elbet bir gün biteceğini vurgulayan Kılıç şöyle devam etti: "Fakat bunun ne kadar erken olacağını, kişilerin tutumları ve aşılama çalışmalarının hızlanması belirleyebilir. Şu anda her ülke kendi mücadelesini veriyor. Aşılama çalışmalarının dünya geneline yayılması bugün için küresel boyutta en önemli konu olmalı. Ayrıca pandemi döneminde başlayıp kalıcı olarak devam edeceği görülen uzaktan eğitim, uzaktan çalışma modeli, günlük hayatın ebeveyn çalışan performans sürecine ne denli etki edeceği bugün şirketlerin ve istihdam politika sahiplerinin önemli konularında biri. Genç neslin çeşitli küresel raporlarda 'kayıp nesil' olarak da adlandırıldığı bakış açısını doğru yönetebilmek hepimizin üstüne düşen önemli bir sorumluluk. Biz bu sorumlulukta ne yapmalı ve nerede durmalıyız? GençKal politikalarımızı buraya doğru yöneltebilir miyiz? Şirketlerin ve bireylerin bu yeni iş modeline ancak dijital yetkinliklerini güçlendirerek uyum sağlayacağının farkındayız. Türkiye hem devlet olarak kamu kurumlarında hem özel sektörde hem de vatandaş nezdinde önemli bir dijital dönüşüm sınavı vermektedir"

KÜRESEL BOYUTTA ÖNEMLİ BİR DENEYİM

Yaşanan pandeminin aslında küresel boyutta önemli bir deneyim olduğunu ve çoğu firmanın kedine yeni bir yol haritası çizmek durumunda kaldığını da kaydeden Dr. Senem Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü: "Tek başımıza bu ölçekteki küresel bir soruna yanıt aramaktansa iş birliği ile sinerji yaratacak politikayı daha çok benimsedik. 2020 yılında, İzmir Şube olarak Ege Bölgesi'nde yayılımı ve bilinirliğimizi artırmayı odağımıza almıştık. Bu zorlu süreçte özellikle Denizli bölgesinde yaptığımız iş birlikleri ve tanıtım faaliyetleri ile üye kazanımı konusunda yol aldığımızı düşünüyorum. Bu yayılımı 2021 yılında da diğer yakın coğrafyada sürdüreceğiz. Kalite bilincinin artırılmasını sağlamak önceliklerimiz arasında. Bu dönemin bir an önce sonlanabilmesi için gerekli kuralların herkes tarafından benimsenmesinin önemini bir kez daha vurgulamak isterim. 30 yıllık kurumsal tecrübemiz ve hafızamız ile gücümüzü yeniden birleştirip geleceğin tasarlanmasında kent yönetimlerinde, şirketlerin sürdürülebilirlik politikalarında, kişilerin gelişim yolculuğunda katkı koyacak mentörlük rolümüzle bu dönemde yerimizi almaya hazırız"