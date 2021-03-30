Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde? 30 Mart Salı 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek canlı altın fiyatları

Kapalıçarşı canlı altın fiyatları ve haftalık, aylık değişim grafikleri her hafta araştırılıyor. Salgın sürecinde tüm dünyada yükselişe geçen altın fiyatları, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde aşağı yönlü harekete başlamış ve Mart ayına kadar devam etmişti. Haftanın ikinci işlem gününün erken saatlerinde, 22 ayar bilezik, Ata, Cumhuriyet, Tam, Yarım, Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Aşağıda, Kapalıçarşı canlı altın fiyatları ve aPara sayfası ile dönemlere göre grafikleri yer alıyor...
Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun cevabı takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatı rakamlarının Mart ayını nasıl tamamlayacağı, alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak öne çıkıyor.
30 Mart 2021 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;
ATA ALTIN
CUMHURİYET ALTIN
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GRAM ALTIN
YARIM ALTIN
CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
22 AYAR BİLEZİK
ONS
CANLI ONS TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
14 AYAR ALTIN
CANLI 14 AYAR ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
18 AYAR ALTIN
CANLI 18 AYAR ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ