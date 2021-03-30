Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde? 30 Mart Salı 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek canlı altın fiyatları

Altın fiyatları yukarı yönlü seyrini sürdürüyor! Kapalıçarşı ve bankalardaki altın fiyatları, en çok takip edilenler ekonomi gündemleri arasında yer alıyor. Kovid-19 pandemisinin erken dönemlerinde başlayan güvenli liman alımları ile altın fiyatları yukarı yönlü bir harekete başlamış ve geçtiğimiz yılın kasım ayı başlarında sert bir düşüş grafiğine başlamıştı. Salı gününe ait canlı altın fiyatları ve aylık haftalık grafikleri, yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Kapalıçarşıdan gelen son verilere göre Ata, Cumhuriyet, Tam, Yarım, Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde? İşte,, canlı altın fiyatları ve 22 ayar bilezik, Ata, Cumhuriyet, Tam, Yarım, Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar sorusunun yanıtı...

Kapalıçarşı canlı altın fiyatları ve haftalık, aylık değişim grafikleri her hafta araştırılıyor. Salgın sürecinde tüm dünyada yükselişe geçen altın fiyatları, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde aşağı yönlü harekete başlamış ve Mart ayına kadar devam etmişti. Haftanın ikinci işlem gününün erken saatlerinde, 22 ayar bilezik, Ata, Cumhuriyet, Tam, Yarım, Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Aşağıda, Kapalıçarşı canlı altın fiyatları ve aPara sayfası ile dönemlere göre grafikleri yer alıyor...

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun cevabı takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatı rakamlarının Mart ayını nasıl tamamlayacağı, alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak öne çıkıyor.