Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları canlı rakamlar: 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram Altın Fiyatları Ne Kadar, Kaç TL?
Giriş Tarihi: 31.3.2021 06:18 Son Güncelleme: 31.3.2021 06:18

Kapalıçarşı'dan canlı rakamlar: 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek ve Fiyatları Ne Kadar, Kaç TL?

Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları canlı rakamlar: 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram Altın Fiyatları Ne Kadar, Kaç TL?

Haftanın üçüncü işlem gününde de üzerindeki hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ani bir hareketle grafiğindeki durgunluğunu bozan sarı metal binlerce yatırımcının gündemindeki yerini almıştı. Salgın sürecinde de direkt olarak etkilenen piyasalarda bugün sabah saatlerinden itibaren “22 ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt aramaya başladı. Vatandaşlar yatırımlarını yönlendirebilmek adına altın fiyatları üzerindeki 31 Mart gelişmelerini canlı ve güncel rakamlar ile yakından takip ediyor.

Son dakika haberler… Altın fiyatları üzerindeki hareketler bugün de vatandaşların gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Sabah saatlerinde serbest piyasalardan gelen verilere göre; altının gram fiyatı 449 TL olarak kaydedildi. Çeyrek 728 yarım altının ise 1447 TL'den işlem gördüğü gözlemlenirken büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar sarı metalin önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceğini merak ediyor. Bu noktada "31 Mart bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı.

CANLI VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI GELİŞMELERİ! (31 MART 2021)

Geçtiğimiz hafta ani bir yükseliş hareketi ile milyonların gündemindeki yerini alan altın fiyatları bugün de canlı ve güncel rakamları ile gündeme geliyor. Koronavirüs salgını sürecinde geçtiğimiz sene 500 TL'yi aşan rekorlara imza atan sarı metal bir süreli yaşadığı düşüşle beraber yeniden yükselişe geçmişti. Şimdilerde binlerce kişi bu yönde yaptıkları yatırımları doğru değerlendirmek üzere anlık takip yapmaya devam ediyor.

Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde? 30 Mart Salı 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek canlı altın fiyatları


ATA ALTIN

Alış: 3.002,00
Satış: 3.071,00

Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde? 30 Mart Salı 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek canlı altın fiyatları

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.025,00
Satış: 3.071,00

Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde? 30 Mart Salı 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek canlı altın fiyatları

GRAM ALTIN

Alış: 456,36
Satış: 456,43

Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde? 30 Mart Salı 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek canlı altın fiyatları

YARIM ALTIN

Alış: 1.448,00
Satış: 1.485,00

Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde? 30 Mart Salı 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek canlı altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 405,81
Satış: 435,50

Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde? 30 Mart Salı 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek canlı altın fiyatları

ONS

Alış:1.710,89 $

Satış: 1.711,24 $

Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde? 30 Mart Salı 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek canlı altın fiyatları

14 AYAR ALTIN

Alış: 246,36
Satış: 296,75

Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde? 30 Mart Salı 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek canlı altın fiyatları

18 AYAR ALTIN

Alış: 327,34
Satış: 327,87

ARKADAŞINA GÖNDER
Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları canlı rakamlar: 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram Altın Fiyatları Ne Kadar, Kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA