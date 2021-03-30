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Giriş Tarihi: 30.3.2021 11:29 Son Güncelleme: 30.3.2021 11:30

halka arz sonuçları bekleniyor! Naturelgaz halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?

Naturelgaz halka arz sonuçları bekleniyor! Naturelgaz halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?

halka arz sonuçları için araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Son dönemde piyasalarda yaşanan hareketlilikle beraber birçok şirket Borsa İstanbul'da halka arz için adeta sıraya girdi. 'in iştiraki ile beraber Naturelgaz'ın halka arz edileceği tarih ve hisse kodu gibi detaylar binlerce yatırımcı tarafından merakla bekleniyordu. Hafta başından itibaren gündemde yerini alan şirketle ilgili olarak “Naturelgaz halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?” soruları yanıt arıyordu.

26 Mart tarihinde talep toplama sürecini sonlandıran şirketin hisse başına 8,50 TL talep topladığı bildirilmişti. Bu noktada "Naturelgaz halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Piyasaların son dönemdeki hareketliliğinin planlarını değiştirmediğini ve bunun her zaman karşılaşılabilen bir süreç olduğunu ifade eden Genel Müdür Hasan Tahsin Turan son 4 yılda büyüme odaklı önemli adımlar attıklarını aktardı. Naturalgaz halka arz sonuçları binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyor.

NATURELGAZ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Global Yatırım Holding'in iştiraki ile beraber Naturelgaz'ın halka arz edileceği duyurulmuştu. Bu gelişmenin ardından büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin binlerce yatırımcı; hisse kodu halka arz tarihi gibi detayları araştırmaya başladı.

Naturelgaz halka arz tarihi henüz netlik kazanmadı.

Şubat ayında halka arz için SPK'ya başvuran Naturelgaz'dan yapılan açıklamada, "Naturelgaz, 2020 yılında 173,4 milyon metreküp doğalgaz dağıtımı gerçekleştirerek yüzde 25 pazar payıyla lider konumunu güçlendirmiştir. Şirket, orta vadeli büyüme planları kapsamında, altyapısı gelişmemiş, ancak özellikle elektrik üretimi ve sanayi için taşımalı doğalgaz ihtiyacı bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerine faaliyet alanını genişletmeyi öngörmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

Global Yatırım Holding, 5 Şubat 2021 tarihinde Naturelgaz'ın halka arzı için başvuruda bulunduğunu KAP'a bildirmişti.

SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgiye göre, ödenmiş sermayesi 100.02 milyon liradan bedelli artışla 115 milyon liraya yükseltilecek olan Naturelgaz'da 16.38 milyon TL nominal hisse mevcut pay satışı şeklinde halka arz edilecek.

Fazla talep gelmesi halinde Global Yatırım Holding'in sahip olduğu yaklaşık 3.14 milyon TL nominal değerli payın ek satışı gerçekleştirilebilecek. Buna göre, halk arz oranı yaklaşık %16.97 olacak.Halka arzda pay satış fiyatı 8.50 lira olacak.

NATURELGAZ HALKA ARZ SONUÇLARI!

Naturelgaz talep toplama sürecine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Naturelgaz halka arz sonuçları bekleniyor! Naturelgaz halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?
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