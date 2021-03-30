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Haberler Ekonomi Haberleri SON GELİŞMELER! Naturelgaz halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? Naturelgaz hisse kodu nedir?
Giriş Tarihi: 30.3.2021 09:56 Son Güncelleme: 30.3.2021 09:56

SON GELİŞMELER! halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? Naturelgaz hisse kodu nedir?

SON GELİŞMELER! Naturelgaz halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? Naturelgaz hisse kodu nedir?

’in iştiraki ile beraber ’ın halka arz sonuçları binlerce yatırımcının gündemindeki yerini aldı. 26 Mart tarihinde talep toplama süreci sona eren kurumun hisse başına 8,50 TL fiyatla talep topladığı bildirilmişti. Bu noktada “Naturelgaz halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Genel Müdür , piyasaların son dönemdeki hareketliliğinin planlarını değiştirmediğini ve bunun her zaman karşılaşılabilen bir süreç olduğunu ifade etmişti. Şimdi ise gözler Naturelgaz hisse kodu ile halka arz sonuçları ile ilgili son dakika gelişmelerine çevrildi.

Borsa İstanbul'da şirketler halka arz için adeta sıraya girerken geçtiğimiz sene Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuran birçok şirket bu yıl halka arza hazırlanıyor. Bunlardan en çok dikkat çeken isim ise Naturelgaz oldu. Global Yatırım Holding'in iştiraki ile beraber Naturelgaz'ın halka arz edileceği tarih heyecanla bekleniyordu. Şimdilerde ise binlerce yatırımcı "Naturelgaz halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı.

NATURELGAZ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulunan genel müdür Hasan Tahsin Turan, son 4 yılda büyüme odaklı önemli adımlar attıklarını aktarırken şu ifadelere de yer verdi; "Nihai halka arz oranımız yüzde 30 olacak. Bunun yüzde 60'ını bireysel, yüzde 30'unu kurumsal ve yüzde 10'unu yabancı yatırımcı için ayırdık."

Naturelgaz halka arz sonuçları için henüz bir açıklama bulunmazken hisse kodu ve borsada işlem göreceği tarih de merakla bekleniyor.

Naturelgaz halka arz tarihi henüz netlik kazanmadı.

Şubat ayında halka arz için SPK'ya başvuran Naturelgaz'dan yapılan açıklamada, "Naturelgaz, 2020 yılında 173,4 milyon metreküp doğalgaz dağıtımı gerçekleştirerek yüzde 25 pazar payıyla lider konumunu güçlendirmiştir. Şirket, orta vadeli büyüme planları kapsamında, altyapısı gelişmemiş, ancak özellikle elektrik üretimi ve sanayi için taşımalı doğalgaz ihtiyacı bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerine faaliyet alanını genişletmeyi öngörmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

Global Yatırım Holding, 5 Şubat 2021 tarihinde Naturelgaz'ın halka arzı için başvuruda bulunduğunu KAP'a bildirmişti.

SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgiye göre, ödenmiş sermayesi 100.02 milyon liradan bedelli artışla 115 milyon liraya yükseltilecek olan Naturelgaz'da 16.38 milyon TL nominal hisse mevcut pay satışı şeklinde halka arz edilecek.

Fazla talep gelmesi halinde Global Yatırım Holding'in sahip olduğu yaklaşık 3.14 milyon TL nominal değerli payın ek satışı gerçekleştirilebilecek. Buna göre, halk arz oranı yaklaşık %16.97 olacak.Halka arzda pay satış fiyatı 8.50 lira olacak.

NATURELGAZ HALKA ARZ SONUÇLARI!

Naturelgaz talep toplama sürecine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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SON GELİŞMELER! Naturelgaz halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? Naturelgaz hisse kodu nedir?
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