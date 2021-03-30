Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Çılgın proje' olarak tanımladığı tarihi yatırıma ne zaman başlanacağına ilişkin ipuçları veren Karaismailoğlu şöyle konuştu:

Kanal İstanbul'un yapım çalışmalarına kısa süre içerisinde başlamayı hedefliyoruz.

BAKAN KURUM DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çekmeköy Belediyesi'ndeki durum değerlendirme toplantısına katılmış, burada Kanal İstanbul ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Kurum, Kanal İstanbul ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kanal İstanbul projesine ilişkin daha önce 1/100 bin, 1/5 bin ve 1/1000 uygulama imar planlarını askıya çıkarmıştık. Vatandaştan, belediyelerimizden, kamu kuruluşlarından gelen talepler ve yapılan itirazlar doğrultusunda değerlendirme yaptık. 1/100 binlik planımızı geçen hafta itibariyle askıya çıkardık. 1/5 bin ve 1/1000 uygulama imar planlarının da itirazları değerlendirilecek; vatandaşlarımızın sorunlarını, problemlerini çözerek İstanbulumuzun değerine değer katacak. Kanal İstanbul Projesi için artık imar planlarını onaylamış ve askıya çıkarmış bulunuyoruz. Bu çerçevede inşallah adımlarımızı da hızlı bir şekilde atmak suretiyle güzel İstanbul'umuza, Kanal İstanbul projesini de kazandıracağız."