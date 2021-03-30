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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Bakan Mustafa Varank'tan yeni coronavirüs aşısı açıklaması: Bu yıl kullanıma sunulacak...
Giriş Tarihi: 30.3.2021 11:02 Son Güncelleme: 30.3.2021 11:48

| Bakan 'tan yeni aşısı açıklaması: Bu yıl kullanıma sunulacak...

AA
Son dakika | Bakan Mustafa Varank'tan yeni coronavirüs aşısı açıklaması: Bu yıl kullanıma sunulacak...

haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı , ", bugün açılışını yaptığımız yatırımla, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor." açıklamasında bulundu. Bakan Varank, yerli aşı adayı hakkında, "Tüm klinik aşamaların tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz." sözlerini kullandı.

Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Çelikten 200 kat daha mukavemetli, bakırdan yüzlerce kat daha iletken bir o kadar esnek ve hafif bir malzeme olan Grafeni seri üreten 10 ülkeden biri artık Türkiye" dedi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK...

Mustafa Varank, "Çevre dostu, düşük maliyetle ve endüstriyel boyutta üretim yapacak tesis, kapasitesiyle dünyanın en büyük grafen üretim merkezlerinden olacak" ifadelerini kullandı.

INTRANAZAL YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Varank, Intranazal yerli aşı adayı ile ilgili, "Tüm klinik aşamaların tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz." sözlerini kullandı.

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Son dakika | Bakan Mustafa Varank'tan yeni coronavirüs aşısı açıklaması: Bu yıl kullanıma sunulacak...
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