Son dakika | Bakan Mustafa Varank'tan yeni coronavirüs aşısı açıklaması: Bu yıl kullanıma sunulacak...

Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Çelikten 200 kat daha mukavemetli, bakırdan yüzlerce kat daha iletken bir o kadar esnek ve hafif bir malzeme olan Grafeni seri üreten 10 ülkeden biri artık Türkiye" dedi.