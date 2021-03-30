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Giriş Tarihi: 30.3.2021 10:45 Son Güncelleme: 30.3.2021 11:16

haberi: 2023 hedefleri için çok önemli... AK Partili vekiller 'ye sundu!

AA
Son dakika haberi: 2023 hedefleri için çok önemli... AK Partili vekiller TBMM'ye sundu!

haberi... milletvekilleri, 2023 hedeflerine ulaşılması için öncelikli önemi bulunan alanlarda düzenlemeler yapılması için yeni kanun teklifini 'ye sundu.

Gelen son dakika haberine göre; AK Parti milletvekilleri, 2023 turizm hedeflerine ulaşılması için öncelikli önemi bulunan düzenlemeler yapılması, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinin tespitine ilişkin yeni kriterler, konaklama tesislerinin ve plaj işletmelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi alma zorunluluğu, turizm belgesinin iptali yaptırımının uygulanacağı yeni durumların belirlenmesini de içeren Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu.

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Son dakika haberi: 2023 hedefleri için çok önemli... AK Partili vekiller TBMM'ye sundu!
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