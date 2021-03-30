Son Dakika Haber | Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde? 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek canlı altın fiyatları 30 Mart

Kapalıçarşı altın fiyatları, bankalara ait verilerden sonra en çok takip edilenler arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınının erken dönemlerinde başlayan güvenli liman alımları ile altın fiyatları yukarı yönlü bir harekete başlamış ve geçtiğimiz yılın kasım ayı başlarında bu hareketi tersine çevirmişti. Haftanın ikinci gününe ait canlı altın fiyatları ve aylık haftalık grafikleri araştırılmaya başlandı. Kapalıçarşıdan gelen son verilere göre Ata, Cumhuriyet, Tam, Yarım, Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde seyrediyor? Aşağıda, canlı altın fiyatları ve 22 ayar bilezik, Ata, Cumhuriyet, Tam, Yarım, Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar sorusunun yanıtı yer almaktadır.

Gram ve çeyrek altın başta olmak üzere canlı Kapalıçarşı altın fiyatları ve haftalık, aylık değişim grafikleri merak konusu oluyor. Güvenli liman alımları sonrası tüm dünyada yükselişe geçen altın fiyatları, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde aşağı yönlü harekete başlamış ve 5 ay boyunca devam etmişti. Haftanın ikinci işlem gününün erken saatlerinde, 22 ayar bilezik, Ata, Cumhuriyet, Tam, Yarım, Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, Kapalıçarşı canlı altın fiyatları ve aPara sayfası ile dönemlere göre grafikleri

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun cevabı takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatı rakamlarının Mart ayını nasıl tamamlayacağı, alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak öne çıkıyor.