Türk savunma sanayisine ilgi artıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayisinin yaptığı atılımla dünyanın ilgiyle takip ettiği bir konuma geldiğini belirtti. Demir, video konferans yöntemiyle, Yıldız Teknik Üniversitesi Savunma Sanayi Teknolojileri Topluluğu'nun organize ettiği Savunma Sanayi Zirvesi'nde açılış konuşması yaptı.Savunma sanayisinde Türkiye'nin yerlilik oranı arttıkça bağımsızlık ve masadaki müzakere gücünün arttığını dile getiren Demir, dış politikada Türkiye'nin bölgesinde önde gelen bir güç olduğu gerçeğinin daha büyük oranda kabul gördüğünü ifade etti. Türkiye'nin savunma sanayisinde teknoloji ithal eden değil, ihraç eden ülke konumuna doğru emin adımlarla yürüdüğünü belirten Demir, "Bugün yürüttüğümüz proje sayısı 750'yi aşmakta. Proje hacmimiz 60 milyar doları buluyor. Dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi içinde 7 Türk şirketi bulunuyor. 5 sene önce bu sayı sadece ikiydi. Savunma sanayisi ihracatımız son 5 yılda yüzde 30 artarken ithalatımız ise yaklaşık yüzde 60 düştü" diye konuştu. Öte yandan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından dün açıklanan 2021 Raporu'na göre Türkiye'nin 2021-2035 döneminde ihracatının yüzde 93.1'lik artışla 330.4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Rapora göre, gelecek 14 yılda en yüksek ihracat artışı beklenen sektörlerin başında savunma ve havacılık sanayi geliyor. 2021-2035 arasında bu sektördeki ihracat artışının yüzde 425 olması bekleniyor.