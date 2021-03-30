Türkiye, akıllı telefonda üretim üssü olma yolunda

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Xiaomi ve ortağı Salcomp'un, yıllık 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip İstanbul Avcılar'daki fabrikasının açılışı gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, fabrikanın açılış törenine gönderdiği mesajda, "Bugün dünya devlerinin yatırımlarında ülkemizi tercih etmesinin gerisinde, Türkiye'nin girişimci dostu yatırım ikliminin önemli payı bulunuyor. Ayrıca ülkemiz, dinamik ve nitelikli iş gücü, geniş iç ve bölgesel pazarlara ulaşım imkânı, stratejik konumu ve yaygın teşvik sistemi ile uluslararası yatırımcılar için çok ciddi fırsatlar sunuyor" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, yatırım ortamını daha da iyileştirmeye yönelik ekonomik reform paketinin hayata geçmesi ve salgının etkilerinin hafiflemesiyle bu ivmenin giderek artacağına inandığını söyledi.Erdoğan, şunları kaydetti: "Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Ortadoğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır. Ülkemize yatırım yapan tüm firmaların Ar-Ge ve tasarım merkezlerini Türkiye'de kurma noktasındaki taleplerine açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum."SANAYI ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da video mesajla katıldı. Bakan Varank, Türkiye'nin Xiaomi'nin dünyada üretim gerçekleştirdiği 4'üncü ülke olacağını belirterek, "Xiaomi yatırımı, Türkiye'nin akıllı telefon üretiminde küresel bir üs olması yolunda köşe taşlarından biri" dedi. Varank, Türkiye'nin bugüne kadar toplam 971 milyon liralık sabit yatırım ve 3 bin 500 ilave istihdam öngören 12 ayrı akıllı telefon yatırımcısına teşvik belgesi düzenlediğini belirterek, bu firmaların da desteklerden yararlanacağını kaydetti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, yatırımcıların Türkiye'nin geleceğine güvendiğini belirterek, "Xiaomi gibi önemli bir teknoloji şirketinin ülkemizi bir üretim üssü olarak seçmesi şaşırtıcı değildir" dedi.