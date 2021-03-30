Türkiye ile Ukrayna uçuşlarda artış yapılması için anlaştı

Türkiye ile Ukrayna arasında, sivil havacılık alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacı ile gerçekleştirilen temaslar sonunda Antalya-Gazipaşa, Türk havayolu şirketleri için Türkiye'den çıkış noktaları arasına Ukraynalı şirketler için ise Türkiye'ye varış noktaları arasına eklendi.



UKRAYNA'DAKİ 14 NOKTAYA SEFER



Yapılan bu değişiklikle Türk havayolu şirketleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Dalaman, Bursa, Adana ve Gazipaşa'dan çıkış yaparak Ukrayna'da Kiev, Dnipropetrovsk, Odessa, Simferopol, Donetsk, Kharkiv, Lviv, Sivastopol, Kherson, Nikolayev, Vinnytsia, Chernivtsi, Ivano-Frankivsk ve Zaporizhzhya'ya sefer düzenleyebilecekler.Aynı şekilde Ukraynalı şirketler bu 14 şehirden Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Dalaman, Bursa, Adana ve Gazipaşa'ya sefer düzenleyebilecekler



BODRUM KİEV HATTI 14 FREKANSA ÇIKTI



Gazipaşa-Kiev hattı için haftalık 14 frekans, Ukrayna'daki diğer 13 nokta için ise haftalık 7'şer frekans anlaşmaya eklenirken Bodrum-Kiev hattı için mevcut olan haftalık 7 frekans ise 14 frekansa çıkarıldı. Yapılan artışla bu yaz sezonunda Ukrayna'da 14 şehir ile Türkiye'deki 8 şehir arasında haftada 112 uçuş daha fazla yapılabilecek. Planlanan seferlerin gerçekleşmesi durumunda ise iki ülke arasındaki uçuşların koronavirüs salgınından önceki seviyeye ulaşması bekleniyor.