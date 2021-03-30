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Giriş Tarihi: 30.3.2021 10:09 Son Güncelleme: 30.3.2021 10:12

Türkiye ile uçuşlarda artış yapılması için anlaştı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Türkiye ile Ukrayna uçuşlarda artış yapılması için anlaştı

Türkiye ile tarifeli uçuşlarda artış yapılması konusunda anlaştı. Yapılan artışla bu yaz sezonunda Ukrayna'daki 14 şehir ile Türkiye'deki 8 şehir arasında haftada 112 uçuş daha fazla yapılabilecek. Planlanan seferlerin gerçekleşmesi durumunda ise iki ülke arasındaki uçuşların koronavirüs salgınından önceki seviyeye ulaşması bekleniyor.

Türkiye ile Ukrayna arasında, sivil havacılık alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacı ile gerçekleştirilen temaslar sonunda Antalya-Gazipaşa, Türk havayolu şirketleri için Türkiye'den çıkış noktaları arasına Ukraynalı şirketler için ise Türkiye'ye varış noktaları arasına eklendi.

UKRAYNA'DAKİ 14 NOKTAYA SEFER

Yapılan bu değişiklikle Türk havayolu şirketleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Dalaman, Bursa, Adana ve Gazipaşa'dan çıkış yaparak Ukrayna'da Kiev, Dnipropetrovsk, Odessa, Simferopol, Donetsk, Kharkiv, Lviv, Sivastopol, Kherson, Nikolayev, Vinnytsia, Chernivtsi, Ivano-Frankivsk ve Zaporizhzhya'ya sefer düzenleyebilecekler.Aynı şekilde Ukraynalı şirketler bu 14 şehirden Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Dalaman, Bursa, Adana ve Gazipaşa'ya sefer düzenleyebilecekler

BODRUM KİEV HATTI 14 FREKANSA ÇIKTI

Gazipaşa-Kiev hattı için haftalık 14 frekans, Ukrayna'daki diğer 13 nokta için ise haftalık 7'şer frekans anlaşmaya eklenirken Bodrum-Kiev hattı için mevcut olan haftalık 7 frekans ise 14 frekansa çıkarıldı. Yapılan artışla bu yaz sezonunda Ukrayna'da 14 şehir ile Türkiye'deki 8 şehir arasında haftada 112 uçuş daha fazla yapılabilecek. Planlanan seferlerin gerçekleşmesi durumunda ise iki ülke arasındaki uçuşların koronavirüs salgınından önceki seviyeye ulaşması bekleniyor.

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Türkiye ile Ukrayna uçuşlarda artış yapılması için anlaştı
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