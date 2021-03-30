Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: İBB 2 senedir yatıyor





Onun da alternatifi var aşağıdan metro. Hadi metrobüs trafik yükünü biraz kaldırıyor ama o da kapasitesinin üzerinde. Dikine hatlar var mesela, Bağcılar-Kirazlı otogara gidiyor, oradan Aksaray'a iniyor, Bostancı-Dudullu hattı var Anadolu tarafında, Üsküdar-Ümraniye o şekilde. Bunlar ana omurgaya yolcu taşıyan hatlar. Bu şekilde master planı olarak bunlar planlanmıştı. Bir an önce o dikine hatların bitmesi lazım. Özel araçlı yolculukların bitmesi lazım. Bunlar birikmeye devam ederse bu işin içinden çıkılmaz.