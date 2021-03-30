Yerel para ile ticarette kritik adım: Türkiye'den önemli hamle

Kovid-19 pandemisinin geçtiğimiz yıl Mart ayında Türkiye'de de görülmesinin ardından salgınla mücadelede Çin ile temasa geçildi. Koronavirüs tedavisinde etkinliği kanıtlanan 'Favipiravir'e bir çok Avrupa ülkesi erişemezken Ankara bu ilacı Çin'den temin etti. Dünyada aşılamaya geçen az sayıda ülkeden biri olan Türkiye, Çin aşısının Faz-3 çalışmalarına katıldı ve şimdiye kadar yaklaşık 15 milyon doz aşılama gerçekleştirdi. Çinli Bakan Yi'nin Ankara temaslarında iki ülke arasında salgınla mücadele ve aşı konusunda işbirliğinin daha da ileriye taşınması kararlaştırıldı.