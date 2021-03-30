Yerel para ile ticarette kritik adım: Türkiye'den önemli hamle

Kovid-19 pandemisinin geçtiğimiz yıl Mart ayında Türkiye'de de görülmesinin ardından salgınla mücadelede Çin ile temasa geçildi. Koronavirüs tedavisinde etkinliği kanıtlanan 'Favipiravir'e bir çok Avrupa ülkesi erişemezken Ankara bu ilacı Çin'den temin etti. Dünyada aşılamaya geçen az sayıda ülkeden biri olan Türkiye, Çin aşısının Faz-3 çalışmalarına katıldı ve şimdiye kadar yaklaşık 15 milyon doz aşılama gerçekleştirdi. Çinli Bakan Yi'nin Ankara temaslarında iki ülke arasında salgınla mücadele ve aşı konusunda işbirliğinin daha da ileriye taşınması kararlaştırıldı.
EKONOMİK POTANSİYEL ELE ALINDI
Türkiye, Çin ile SWAP (Takas) anlaşması kapsamında yerel para ile ilk ticareti geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki mali işbirliğini güçlendirecek bir adım olarak öne çıkan ticarette yerel paranın kullanımı uygulaması öne çıkan başlıklardan oldu.
Türkiye'nin önemli ortaklarından olduğu Kuşak-Yol ve Orta Koridor gibi projelerle iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinde somut faydalar elde edilmesi planlanıyor. Toplantılarda, Tarihi İpek Yolu'nu canlandırarak Pekin'den Londra'ya kesintisiz bir ticaret yolu oluşturmayı hedefleyen projelere ilişkin görüş alışverişi yapıldı.
GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ MASADAYDI
Geleceğin teknolojilerinde işbirliğinin vurgulandığı görüşmelerde yapay zeka, 5G gibi konular gündeme alındı. Çinli Huawei firmasının Türkiye'de uluslararası Ar-Ge merkezi açması sonrasında telekomünikasyon alanında işbirlikleri de artış gösterdi. Huawei'nin Türkiye'deki Ar-ge Merkezinde 5G teknolojisi üzerinde çalışılıyor.Öte yandan Çinli Çinli Oppo firması ve telefon devi Xiaomi'nin Türkiye'de yaptığı yatırımlara da değinildi.İleri teknoloji alanında işbirliği yapılarak iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesi hedefleniyor.