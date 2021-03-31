Bakanlık talimatı verdi! Bina yıkımında yeni dönem





MÜTEAHHİTLER SINIFLANDIRILACAK

Yönetmelik taslağına göre, müteahhitler yıkım yeterliliklerine göre sınıflara ayrılacak. Yapım için A, B, C, D,... şeklinde sınıflandırılan müteahhitler, yıkım için ise Y1, Y2, ve Y3 kategorilerine ayrılacak. Yıkım müteahhitlerinde sadece mesleki ve teknik yeterlikler aranacak, ekonomik yeterlik aranmayacak. Teknik yeterlik olarak makine, teçhizat ve ekipman durumu ile personel durumu değerlendirilecek. Mesleki yeterlik olarak son beş yıl içerisinde yapmış olduğu yıkım işlerinin toplamı esas alınacak.