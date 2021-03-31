Son dakika haberi: Emekli ve memur için zam dönemi başlıyor! İşte milyonları ilgilendiren gelişmeler...

DİĞER EMEKLİLER DE İSTİYOR

Bu arada toplu sözleşme sadece Emekli Sandığı emeklileri için yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyorlar.

Oranlar çoğu zaman bir birine yakın çıksa da diğer emekliler de toplu sözleşmede yer alıp zamlarını önceden bilmek istiyor. Ancak mevcut yasalara göre toplu sözleşme sadece memurlar ve memur emeklileri için yapılabiliyor.