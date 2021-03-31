İngiltere'de Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi açık artırmada satıldı

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's, aralarında 16. yüzyıla ait Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin de yer aldığı İslam dünyası ve Hindistan ile ilgili bazı sanat eserlerini açık artırmayla satışa sundu. Buna göre Sotheby's'in yaptığı açık artırmada Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 350 bin sterline (4 milyon TL) satıldı.
Sotheby's Orta Doğu Açık Artırma Satış Direktörü Benedict Carter, Kanuni Sultan Süleyman portresi için "İran'da Safevileri ve papalık filosunu mağlup etmesi sonrası gücünün zirvesindeki 43 yaşındaki Süleyman'ı gösteriyor. Portre, satışa çıkan çok küçük bir Osmanlı Sultanları portreleri grubuna ait" diye konuştu.
İtalyan ressam Cristofano Dell' Altissimo tarafından yapıldığı belirtilen portre, Medici Hanedanlığı için kopyalanan ve halen İtalya'nın Floransa kentindeki Uffizi Galerisinde bulunan, diğeri de Avusturya Habsburg Arşidükü 2. Ferdinand için kopyalanan ve Almanya'nın Innsburck kentindeki Ambras Kalesi'nde sergilenen Kanuni Sultan Süleyman portreleriyle ilişkili olduğu ifade ediliyor.