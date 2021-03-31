Kanal İstanbul’un çalışmaları başlıyor

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) 33. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Projesi'nde yapım çalışmalarının başlamasına çok kısa zaman kaldığını belirterek, "Kanal İstanbul, Türkiye'nin lojistik gücünü ve altyapısını tamamlayacak uluslararası bir su yolu olarak görev yapacak" dedi. Süveyş Kanalı'nda meydana gelen gemi kazası sonrası dünya ticaretinde çok ciddi kriz yaşandığının görüldüğünü dile getiren Karaismailoğlu, dev geminin günlük 9.6 milyar dolar zarara yol açtığını söyledi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine, Türkiye olarak hazır olduklarını söyledi. Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün ise yapı güvenliği konusunun kırmızı çizgileri olduğunu belirtirken, "Yurt dışında yıllık 20 milyar dolar proje üstlenme hedefimizi koruyoruz" dedi.