Kısa çalışma ödeneği için son gün! Kısa çalışma ödeneği uzatıldımı? 2021 Kısa çalışma ödeneği bitti mi, bu ay son mu?

Kısa çalışma ödeneği uzatıldımı, 2021 Kısa çalışma ödeneği bitti mi, bu ay son mu soruları gündemdeki yerini koruyor. Yeni normalleşme süreci ile birlikte kısa çalışma ödeneğinin devam edip etmeyeceği merak konusu oluyordu. Konuya ilişkin açıklama ise geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından yapıldı. Erdoğan açıklamasında, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, bu ay son mu, Nisan ayında yatacak mı sorularına cevap verdi. İşte Kısa Çalışma Ödeneğine ilişkin detaylar ve Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları;
Yeni normalleşme süreci ile birlikte kısa çalışma ödeneği maaş desteği yerine normalleşme desteği hayata geçiriliyor. İşçi başına işverene destek ödemesi yapılacak. Mart ayı kısa çalışma ödeneği hesaplara yatırıldıktan sonra yeni uygulama hayata geçirilecek.
İŞVERENE İŞÇİ BAŞINA AYLIK 1341 LİRAYA KADAR DESTEK
Kısa çalışma ödeneğinden normal çalışmaya geçen işverene 2020 Ağustos ayında yürürlüğe giren kanun uyarınca işçi başına ayda 1341 TL'ye kadar normalleşme desteği sağlanacak.
Öte yandan, SGK prim yapılandırmasının ilk ödemesi için son gün bugün. Ekonomik güven endeksi ve dış ticaret istatistikleri de bugün açıklanacak.
TÜRKİYE YATIRIM ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR
2020 yılında yaklaşık 6 milyar dolar yatırım alan Türkiye'ye yabancı ilgisi devam ediyor. Yılın ilk ayında alınan yatırım miktarı 228 milyon dolar oldu. Ocak'ta Türkiye'ye en fazla yatırım Hollanda'da geldi. Hollanda'yı ABD ve İngiltere izledi. En fazla yatırım da imalat sektörüne yapıldı.
YAPILANDIRMADA SON TAKSİT BUGÜN
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamındaki yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 1 Şubat'ta, yapılandırılan borçların 1. taksit ödemesi ile peşin ödenmesi için tanınan süre de 1 Mart'ta dolmuştu. Taksitli ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşların da 2. taksit ödemelerini bugün yapmaları gerekiyor. Kanunda, yapılandırma düzenlemesinden yararlanılmaya devam edilmesi için ilk 2 taksitin süresinde ve tam olarak yatırılması şartı bulunuyor.
TÜİK, ekonomik güven endeksi ve dış ticaret istatistiklerini açıklayacak
Türkiye İstatistik Kurumu mart ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni açıklayacak. Şubat ayında ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,5 düşüşle 95,8 olarak gerçekleşmişti.
Kurum ayrıca şubat ayı Dış Ticaret Verilerini yayımlayacak. İhracat, 2021 yılı Ocak ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artarak 14 milyar 279 milyon dolar, ithalat yüzde 3,7 azalarak 17 milyar 827 milyon dolar olarak gerçekleşti.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK? İŞTE HESAPLARA YATIRALACAĞI TARİH
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.