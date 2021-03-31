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Haberler Ekonomi Haberleri Kısa çalışma ödeneği için son gün! Kısa çalışma ödeneği uzatıldımı? 2021 Kısa çalışma ödeneği bitti mi, bu ay son mu?
Giriş Tarihi: 31.3.2021 16:01 Son Güncelleme: 31.3.2021 16:01

için son gün! Kısa çalışma ödeneği uzatıldımı? 2021 , bu ay son mu?

Kısa çalışma ödeneği uzatıldımı? 2021 Kısa çalışma ödeneği bitti mi, bu ay son mu, Nisan ayında yatacak mı?

bitti mi, uzatıldı mı, bu ay son mu soruları milyonlarca çalışanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Pandemi sürecinde oluşan ekonomik olumsuzlukları hafifletmek adına kısa çalışma ödeneği devreye sokuldu. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından ise, Başkan Erdoğan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan’ın açıklamalarının ardından ise , bu ay son mu ve Nisan ayında yatacak mı soruları merak konusu oldu. İşte Başkan Erdoğan’ın Kısa Çalışma Ödeneğine ilişkin yaptığı o açıklama…

uzatıldımı, 2021 , bu ay son mu soruları gündemdeki yerini koruyor. Yeni normalleşme süreci ile birlikte kısa çalışma ödeneğinin devam edip etmeyeceği merak konusu oluyordu. Konuya ilişkin açıklama ise geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından yapıldı. Erdoğan açıklamasında, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, bu ay son mu, Nisan ayında yatacak mı sorularına cevap verdi. İşte Kısa Çalışma Ödeneğine ilişkin detaylar ve Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları;

Kısa çalışma ödeneği uzatıldımı? 2021 Kısa çalışma ödeneği bitti mi, bu ay son mu, Nisan ayında yatacak mı?

Yeni normalleşme süreci ile birlikte maaş desteği yerine normalleşme desteği hayata geçiriliyor. İşçi başına işverene destek ödemesi yapılacak. Mart ayı kısa çalışma ödeneği hesaplara yatırıldıktan sonra yeni uygulama hayata geçirilecek.

İŞVERENE İŞÇİ BAŞINA AYLIK 1341 LİRAYA KADAR DESTEK

Kısa çalışma ödeneğinden normal çalışmaya geçen işverene 2020 Ağustos ayında yürürlüğe giren kanun uyarınca işçi başına ayda 1341 TL'ye kadar normalleşme desteği sağlanacak.

Kısa çalışma ödeneği uzatıldımı? 2021 Kısa çalışma ödeneği bitti mi, bu ay son mu, Nisan ayında yatacak mı?

Öte yandan, SGK prim yapılandırmasının ilk ödemesi için son gün bugün. Ekonomik güven endeksi ve dış ticaret istatistikleri de bugün açıklanacak.

TÜRKİYE YATIRIM ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR

2020 yılında yaklaşık 6 milyar dolar yatırım alan Türkiye'ye yabancı ilgisi devam ediyor. Yılın ilk ayında alınan yatırım miktarı 228 milyon dolar oldu. Ocak'ta Türkiye'ye en fazla yatırım Hollanda'da geldi. Hollanda'yı ABD ve İngiltere izledi. En fazla yatırım da imalat sektörüne yapıldı.

Kısa çalışma ödeneği uzatıldımı? 2021 Kısa çalışma ödeneği bitti mi, bu ay son mu, Nisan ayında yatacak mı?

YAPILANDIRMADA SON TAKSİT BUGÜN

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamındaki yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 1 Şubat'ta, yapılandırılan borçların 1. taksit ödemesi ile peşin ödenmesi için tanınan süre de 1 Mart'ta dolmuştu. Taksitli ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşların da 2. taksit ödemelerini bugün yapmaları gerekiyor. Kanunda, yapılandırma düzenlemesinden yararlanılmaya devam edilmesi için ilk 2 taksitin süresinde ve tam olarak yatırılması şartı bulunuyor.

Kısa çalışma ödeneği uzatıldımı? 2021 Kısa çalışma ödeneği bitti mi, bu ay son mu, Nisan ayında yatacak mı?

TÜİK, ekonomik güven endeksi ve dış ticaret istatistiklerini açıklayacak

Türkiye İstatistik Kurumu mart ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni açıklayacak. Şubat ayında ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,5 düşüşle 95,8 olarak gerçekleşmişti.

Kısa çalışma ödeneği uzatıldımı? 2021 Kısa çalışma ödeneği bitti mi, bu ay son mu, Nisan ayında yatacak mı?

Kurum ayrıca şubat ayı Dış Ticaret Verilerini yayımlayacak. İhracat, 2021 yılı Ocak ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artarak 14 milyar 279 milyon dolar, ithalat yüzde 3,7 azalarak 17 milyar 827 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa çalışma ödeneği uzatıldımı? 2021 Kısa çalışma ödeneği bitti mi, bu ay son mu, Nisan ayında yatacak mı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK? İŞTE HESAPLARA YATIRALACAĞI TARİH

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.

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Kısa çalışma ödeneği için son gün! Kısa çalışma ödeneği uzatıldımı? 2021 Kısa çalışma ödeneği bitti mi, bu ay son mu?
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