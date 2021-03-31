Kısa çalışma ödeneği için son gün! Yeni normalleşme desteği hayata giriyor: Kısa çalışma ödeneği bu ay hesaplara ne zaman yatacak?

Öte yandan, SGK prim yapılandırmasının ilk ödemesi için son gün bugün. Ekonomik güven endeksi ve dış ticaret istatistikleri de bugün açıklanacak.

TÜRKİYE YATIRIM ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR

2020 yılında yaklaşık 6 milyar dolar yatırım alan Türkiye'ye yabancı ilgisi devam ediyor. Yılın ilk ayında alınan yatırım miktarı 228 milyon dolar oldu. Ocak'ta Türkiye'ye en fazla yatırım Hollanda'da geldi. Hollanda'yı ABD ve İngiltere izledi. En fazla yatırım da imalat sektörüne yapıldı.