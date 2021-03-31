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Haberler Ekonomi Haberleri Kısa çalışma ödeneği için son gün! Yeni normalleşme desteği hayata giriyor: Kısa çalışma ödeneği bu ay hesaplara ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 31.3.2021 12:37 Son Güncelleme: 31.3.2021 12:38

için son gün! Yeni normalleşme desteği hayata giriyor: Kısa çalışma ödeneği bu ay hesaplara ne zaman yatacak?

Kısa çalışma ödeneği için son gün! Yeni normalleşme desteği hayata giriyor: Kısa çalışma ödeneği bu ay hesaplara ne zaman yatacak?

, sürecinde oluşan ekonomik olumsuzlukları hafifletmek için getirilen önemli yardımlar arasında yer alıyor. Şirketler, işten çıkarma yasağı sürecinde, yeni çalışma modelleri uygularken, devlet de kısa çalışma ödeneği ile destek veriyor. Bu nedenle de kısa çalışma ödeneği ne zaman hesaplara yatırılacak ve kısa çalışma ödeneği bitti mi, devam ediyor mu gibi sorular da bu dönemde sık sık araştırılıyor. Son gelişmelere göre, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak ve bitince ne olacak? Yarın itibariyle kısa çalışma ödeneği yerini normalleşme desteğine bırakacak. İşverene işçi başına ödenecek miktar da kamuoyu ile paylaşıldı. Kısa çalışma ödeneği hesaplara ne zaman yatacak sorusunun yanıtı ve son gelişmelere aşağıda yer almaktadır.

için son gün geldi. Hem kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak sorusu, hem de kısa çalışma ödeneği bitince ne olacağı araştırılıyor. Yeni normalleşme süreci ile birlikte kısa çalışma ödeneği maaş desteği yerine normalleşme desteği hayata geçiriliyor. İşçi başına işverene destek ödemesi yapılacak. Mart ayı kısa çalışma ödeneği hesaplara yatırıldıktan sonra yeni uygulama hayata geçirilecek.

İŞVERENE İŞÇİ BAŞINA AYLIK 1341 LİRAYA KADAR DESTEK

Kısa çalışma ödeneğinden normal çalışmaya geçen işverene 2020 Ağustos ayında yürürlüğe giren kanun uyarınca işçi başına ayda 1341 TL'ye kadar normalleşme desteği sağlanacak.

Kısa çalışma ödeneği için son gün! Yeni normalleşme desteği hayata giriyor: Kısa çalışma ödeneği bu ay hesaplara ne zaman yatacak?

Öte yandan, SGK prim yapılandırmasının ilk ödemesi için son gün bugün. Ekonomik güven endeksi ve dış ticaret istatistikleri de bugün açıklanacak.

TÜRKİYE YATIRIM ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR

2020 yılında yaklaşık 6 milyar dolar yatırım alan Türkiye'ye yabancı ilgisi devam ediyor. Yılın ilk ayında alınan yatırım miktarı 228 milyon dolar oldu. Ocak'ta Türkiye'ye en fazla yatırım Hollanda'da geldi. Hollanda'yı ABD ve İngiltere izledi. En fazla yatırım da imalat sektörüne yapıldı.

Kısa çalışma ödeneği için son gün! Yeni normalleşme desteği hayata giriyor: Kısa çalışma ödeneği bu ay hesaplara ne zaman yatacak?

YAPILANDIRMADA SON TAKSİT BUGÜN

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamındaki yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 1 Şubat'ta, yapılandırılan borçların 1. taksit ödemesi ile peşin ödenmesi için tanınan süre de 1 Mart'ta dolmuştu. Taksitli ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşların da 2. taksit ödemelerini bugün yapmaları gerekiyor. Kanunda, yapılandırma düzenlemesinden yararlanılmaya devam edilmesi için ilk 2 taksitin süresinde ve tam olarak yatırılması şartı bulunuyor.

Kısa çalışma ödeneği için son gün! Yeni normalleşme desteği hayata giriyor: Kısa çalışma ödeneği bu ay hesaplara ne zaman yatacak?

TÜİK, ekonomik güven endeksi ve dış ticaret istatistiklerini açıklayacak

Türkiye İstatistik Kurumu mart ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni açıklayacak. Şubat ayında ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,5 düşüşle 95,8 olarak gerçekleşmişti.

Kısa çalışma ödeneği için son gün! Yeni normalleşme desteği hayata giriyor: Kısa çalışma ödeneği bu ay hesaplara ne zaman yatacak?

Kurum ayrıca şubat ayı Dış Ticaret Verilerini yayımlayacak. İhracat, 2021 yılı Ocak ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artarak 14 milyar 279 milyon dolar, ithalat yüzde 3,7 azalarak 17 milyar 827 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa çalışma ödeneği için son gün! Yeni normalleşme desteği hayata giriyor: Kısa çalışma ödeneği bu ay hesaplara ne zaman yatacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK? İŞTE HESAPLARA YATIRALACAĞI TARİH

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Kısa çalışma ödeneği için son gün! Yeni normalleşme desteği hayata giriyor: Kısa çalışma ödeneği bu ay hesaplara ne zaman yatacak?

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.

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Kısa çalışma ödeneği için son gün! Yeni normalleşme desteği hayata giriyor: Kısa çalışma ödeneği bu ay hesaplara ne zaman yatacak?
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