Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, yarın son mu? 2021 Kısa çalışma ödeneği bitti mi, bu ay son mu, Nisan ayında yatacak mı?

Kısa çalışma ödeneği bitti mi, uzatıldı mı, bu ay son mu soruları milyonlarca çalışanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Pandemi sürecinde oluşan ekonomik olumsuzlukları hafifletmek adına kısa çalışma ödeneği devreye sokuldu. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından ise, Başkan Erdoğan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan’ın açıklamalarının ardından ise Kısa çalışma ödeneği bitti mi, bu ay son mu ve Nisan ayında yatacak mı soruları merak konusu oldu. İşte Başkan Erdoğan’ın Kısa Çalışma Ödeneğine ilişkin yaptığı o açıklama…

Kısa çalışma ödeneği uzatıldımı, 2021 Kısa çalışma ödeneği bitti mi, bu ay son mu soruları gündemdeki yerini koruyor. Yeni normalleşme süreci ile birlikte kısa çalışma ödeneğinin devam edip etmeyeceği merak konusu oluyordu. Konuya ilişkin açıklama ise geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından yapıldı. Erdoğan açıklamasında, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, bu ay son mu, Nisan ayında yatacak mı sorularına cevap verdi. İşte Kısa Çalışma Ödeneğine ilişkin detaylar ve Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları;