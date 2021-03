Konu 'işçiler' olunca Tuncay Özilhan'ın demokratlığı rafa kalktı: Yine gözaltına alındılar...

Sürecin başından beri mağdur olmamaları için bu kişilere arabulucular aracılığı ile her türlü iyi niyetli yaklaşımda bulunulmuş ancak her seferinde sürecin tarafı olmayan kişilerin kasıtlı yönlendirmeleri sonucu olumlu neticeye varılamamıştır. Mağdur olduklarını ifade ederek, eylemlerini sürdüren bu kişilere tekrar belirtmek isteriz ki, her türlü yasal kıdem ve ihbar tazminatları için resmi Arabulucu'ya müracat etmeleri gerekmektedir. Yine bu kişiler, Gebze Dağıtım Merkezinde değil, hizmet verdiğimiz şirketin mağazalarında da kasa işlemlerini yavaşlatacak ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayacak şekilde çeşitli eylemler yapmaktadırlar. Alınan her türlü tedbir ve önlemleri yok sayarak, tacizden, hijyen şartlarına kadar birçok konuda tamamen kurgu yaratıp sayısız iftirada bulunarak, gerçek dışı bir algı yaratmaya çalışmaktadırlar.