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Haberler Ekonomi Haberleri Matriks borsa hisse kodu nedir ve borsada ne zaman işlem görecek? 2021 Matriks halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 31.3.2021 11:43

hisse kodu nedir ve borsada ne zaman işlem görecek? 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Matriks borsa hisse kodu nedir ve borsada ne zaman işlem görecek? 2021 Matriks halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bu hafta duyurulan, sürecinde detaylar kamuoyu ile paylaşıldı. Finansal teknoloji şirketi ünvanı ile faaliyet gösteren Bilgi Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi, halka arz için önemli duyurular yayımladı. Matriks halka arz için başvuruda bulundu ve (SPK) tarafından sözkonusu başvuru onaylandı. Bu işlem sonrası yatırımcılar, "Matriks halka arz başladı mı, borsa kodu ve hisse fiyatları nedir" sorularına cevap aramaya başladı. Aşağıda, finansal alanda öne çıkan başlıklara arasında bulunan bu konu hakkında detaylar ve Matriks halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde için SPK'ya başvuruda bulunmuştu. Bu hafta halka arz talebini işleme alan Sermaya Piyasası Kurulu başvuruyu onayladı ve talep toplama süreci başladı. Borsa İstanbul'un haftanın üçüncü işlem gününde işlemlere başlamasıyla birlikte, "Matriks halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? hisse kodu nedir ve borsada ne zaman işlem görecek?" soruları, yatırımcılar için merak konusu oldu. Şirket ve SPK tarafından kamuoyu ile paylaşılanson bilgilere göre Matriks halka arz işlemleri başladı mı, talep ne zaman toplanacak ve hisse fiyatları kaç TL olacak?

MATRİKS AŞ BORSA KODU VE HİSSE FİYATLARI NE KADAR? MATRİKS HALKA ARZ BAŞLADI MI?

30-31 Mart tarihlerinde talep toplanacak Matriks'in halka arzında, pay başına satış fiyatı 28 TL olarak belirlendi.

Matriks borsa hisse kodu nedir ve borsada ne zaman işlem görecek? 2021 Matriks halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

'in halka arzında, 7 milyon 419 bin 980 TL nominal değerli sermayenin yüzde 38,05'ine karşılık gelen paylar halka arz edilecek.

Matriks borsa hisse kodu nedir ve borsada ne zaman işlem görecek? 2021 Matriks halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların, piyasalara ilişkin veri, haber, analiz, emir iletimi ve portföy izleme ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyor.

Matriks borsa hisse kodu nedir ve borsada ne zaman işlem görecek? 2021 Matriks halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bu firmaların altyapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar da üreten Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ, halka arz edilmesinin ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

Matriks borsa hisse kodu nedir ve borsada ne zaman işlem görecek? 2021 Matriks halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Matriks borsa hisse kodu nedir ve borsada ne zaman işlem görecek? 2021 Matriks halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?
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