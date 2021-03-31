Matriks halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? Matriks borsa hisse kodu nedir?

Matriks halka arz sürecinde detaylar belli oldu. Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ, finansal teknoloji şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Matriks halka arz için başvuruda bulundu ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Bu onay sonrası yatırımcılar, "Matriks halka arz başladı mı, Matriks AŞ borsa kodu ve hisse fiyatları nedir" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte, ekonomi gündemi arasında yer alan bu konu hakkında detaylar ve Matriks halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı...

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ, halka arz için SPK'ya başvuruda bulunmuştu. Matriks halka arz talebini işleme alan Sermaya Piyasası Kurulu başvuruyu onayladı. Borsa İstanbul'un haftanın ikinci gününde işlemlere başlamasıyla birlikte, "Matriks halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Matriks borsa hisse kodu nedir ve borsada ne zaman işlem görecek?" soruları, yatırımcılar için merak konusu oldu. Paylaşılan son bilgilere göre Matriks halka arz işlemleri başladı mı, talep ne zaman toplanacak ve hisse fiyatları kaç TL olacak?

MATRİKS HALKA ARZ BAŞLADI MI? MATRİKS AŞ BORSA KODU VE HİSSE FİYATLARI NE KADAR?

30-31 Mart tarihlerinde talep toplanacak Matriks'in halka arzında, pay başına satış fiyatı 28 TL olarak belirlendi.