Naturelgaz halka arz sonuçları merak ediliyor! Naturelgaz borsada ne zaman işlem görecek, halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

26 Mart tarihinde talep toplama sürecini sonlandıran şirketin hisse başına 8,50 TL talep topladığı bildirilmişti. Bu noktada "Naturelgaz halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Piyasaların son dönemdeki hareketliliğinin planlarını değiştirmediğini ve bunun her zaman karşılaşılabilen bir süreç olduğunu ifade eden Genel Müdür Hasan Tahsin Turan son 4 yılda büyüme odaklı önemli adımlar attıklarını aktardı. Naturalgaz halka arz sonuçları binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyor.

NATURELGAZ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Global Yatırım Holding'in iştiraki ile beraber Naturelgaz'ın halka arz edileceği duyurulmuştu. Bu gelişmenin ardından büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin binlerce yatırımcı; hisse kodu halka arz tarihi gibi detayları araştırmaya başladı.