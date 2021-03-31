Sanat yatırımlarına blok zinciri teknolojisi

SANATyatırımlarında blok zinciri teknolojisi kullanarak kullanıcının dilediği miktarda yatırım yapabilmesini sağlayan yerli girişim Artiox, Keiretsu Forum Türkiye melek yatırımcıları tarafından 7 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldı. Tuncay Dakdevir ve Cemal Doğan tarafından Haziran 2019'da Ankara'da kurulan Artiox, en iyi değer saklama yollarından biri olan sanat yatırımlarında değerli sanat eserlerine yatırım yaparken gereken yüksek giriş sermayesi bariyerini ortadan kaldırıyor.Küçük yatırımcıların da sanat yatırımı yapabilmesini sağlayarak hem sanat yatırımlarını daha demokratik hale getirmeyi hedefliyor hem de bu piyasanın daha akışkan olmasını sağlıyor. Yayına geçtiği günden bu yana platform üzerinde gerçekleşen alım-satım hacimlerinin toplamı geçtiğimiz ay 2 milyon TL'nin üzerine çıktı. Bu sadece 200 bin liralık eser arzı ile gerçekleştirildi.Dünyada yıllık 65 milyar dolar üzerinde olan sanat market hacmi, Artiox modeliyle katlanarak artacak ve sanat yatırımlarına ulaşım imkânları daha demokratik hale gelmiş olacak. Böylece daha çok katılımcının olacağı bu market büyürken aynı zamanda sanatçılar için de yeni fırsatlar ortaya çıkacak.