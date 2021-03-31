Son dakika haberi | Bakan Mustafa Varank'tan önemli coronavirüs aşısı açıklaması: Dünyada 4. oldu...

Son dakika haberi... Türkiye'nin coronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili yeni haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu. Bakan Varank, "TÜBİTAK COVID19 Türkiye Platformu aşı çalışmalarından ilki Faz-1 insan denemelerine başladı" dedi.
İşte Bakan Varank'ın Twitter'dan yaptığı açıklama
Tarih: 27 Mart 2021
Yer: Ankara Onkoloji Hastanesi
TÜBİTAK COVID19 Türkiye Platformu aşı çalışmalarından ilki Faz-1 insan denemelerine başladı. Mayda ve İhsan Hocamızın geliştirdiği aşı, DSÖ listesinde yerini alarak dünyada klinik aşamaya geçen 4. VLP aşı adayı oldu
Tarih: 27 Mart 2021— Mustafa Varank (@varank) March 31, 2021
Yer: Ankara Onkoloji Hastanesi
TÜBİTAK COVID19 Türkiye Platformu aşı çalışmalarından ilki Faz-1 insan denemelerine başladı. 👏🏻
Mayda ve İhsan Hocamızın geliştirdiği aşı, DSÖ listesinde yerini alarak dünyada klinik aşamaya geçen 4. VLP aşı adayı oldu. 🇹🇷 pic.twitter.com/skhVa5xBHC