Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi | Bakan Mustafa Varank'tan önemli coronavirüs aşısı açıklaması: Dünyada 4. oldu...
Giriş Tarihi: 31.3.2021 11:23 Son Güncelleme: 31.3.2021 11:38

haberi | Bakan 'tan önemli aşısı açıklaması: Dünyada 4. oldu...

Son dakika haberi | Bakan Mustafa Varank'tan önemli coronavirüs aşısı açıklaması: Dünyada 4. oldu...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'tan aşı çalışmaları hakkında açıklaması geldi. Bakan Varank sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "TÜBİTAK COVID19 Türkiye Platformu aşı çalışmalarından ilki Faz-1 insan denemelerine başladı" dedi. Varank aşının dünyada klinik aşamaya geçen 4. VLP aşı adayı olduğunu ifade etti.

Son dakika haberi... Türkiye'nin coronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili yeni haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu. Bakan Varank, "TÜBİTAK COVID19 Türkiye Platformu aşı çalışmalarından ilki Faz-1 insan denemelerine başladı" dedi.

İşte Bakan Varank'ın Twitter'dan yaptığı açıklama

Tarih: 27 Mart 2021
Yer: Ankara Onkoloji Hastanesi

TÜBİTAK COVID19 Türkiye Platformu aşı çalışmalarından ilki Faz-1 insan denemelerine başladı. Mayda ve İhsan Hocamızın geliştirdiği aşı, DSÖ listesinde yerini alarak dünyada klinik aşamaya geçen 4. VLP aşı adayı oldu

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi | Bakan Mustafa Varank'tan önemli coronavirüs aşısı açıklaması: Dünyada 4. oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA