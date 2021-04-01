4.5G’yle 5 yılda 6 milyar GB veri

Turkcell'liler 4.5G'nin 5'inci yıldönümünde toplamda 9 milyar GB data (veri) kullanırken sadece 4.5G şebekesi üzerinden kullanılan veri miktarı 6 milyar GB'yi aştı. Aldığı 4.5G frekanslarıyla dünyanın en güçlü iletişim altyapılarından birini Türkiye'nin kullanımına sunan Turkcell, bu dönemde mobilde sağladığı 1.6 Gbps hızla dünyanın en hızlı operatörlerinden biri olarak öne çıktı. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, 4.5G'nin 5. yıldönümünde müşterilerine dünyada örnek gösterilen mobil internet hizmeti sunduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Bundan 5 yıl önce 4.5G ihalesine katıldığımızda bugünleri düşünerek en geniş spektrumu aldık. Geldiğimiz nokta ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koydu. Pandemi sürecinde müşterilerimizin hızlı ve kaliteli internet ihtiyacını başarıyla karşıladık. Hatta bu güçlü altyapımız sayesinde Superbox gibi inovatif çözümümüzle Türkiye'nin her yerine fiber hızında mobil internet hizmeti götürdük. Yurtdışında örnek gösterilen altyapımızın gücüyle hayata geçirdiğimiz yerli dijital servislerimizle müşterilerimizin hayatına değer katarken yerli uygulama ve servislerimizle dijital ihracat hamlesi başlattık. Ülkemizin adını uygulamalarımızla dünyaya duyurduk. BiP, 192 ülkeden farklı kullanıcıya sahip bulunuyor. Ayrıca bu güçlü altyapımız üzerinden sunduğumuz yerli uygulamalarımızla insanımıza yapılmak istenen dijital dayatmalara izin vermedik. Bu sayede son dönemde BiP'e yönelik artan dijital göç talebini başarıyla yönettik."