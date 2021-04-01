AKM'nin dış cephesi led ışıklarla donatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan AKM'deki çalışmalar sona doğru yaklaşıyor. Yapımı devam eden AKM'nin kaba inşaatının ve küre sahnesinin tamamlanmasından sonra binanın Taksim meydanına bakan dış cephesinin camları ve camın yüzeyine led aydınlatma panelleri monte edildi.



Taksim Meydanı'ndan gözüken dış cephe yapımının yüzde 75'i tamamlanan AKM'nin iç mekanlarındaki ince iş, asma tavan, cam bölme ve doğrama ile zemindeki taş çalışmaları sürüyor.





Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından sık sık denetlenen AKM'nin son günlere kadar çalışmalarında büyük aşama kaydedip yüzde 86'dan yüzde 90'a kadar tamamlandığı görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da fırsat buldukça AKM ve Taksim Camisi'nde çalışmalarla ilgili inceleme yaptığı belirlenen sürede tamamlanması için yakından ilgilendiği kaydedildi.



Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan AKM'de, 4 bodrum, zemin ve 9 kat içerisinde 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri ve sergi salonları yer alacak.