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Giriş Tarihi: 1.4.2021 09:26

'nin dış cephesi led ışıklarla donatıldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
AKM'nin dış cephesi led ışıklarla donatıldı

’de yapımı devam eden ve yüzde 90’ı tamamlanan ()'nin dış cephesine önce cam sonrasında da led ışık tesisatı döşendi. Yüzde 90’ı tamamlanan AKM’nin İç kısmındaki çalışmalarında kısa süre sonra tamamlanacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan AKM'deki çalışmalar sona doğru yaklaşıyor. Yapımı devam eden AKM'nin kaba inşaatının ve küre sahnesinin tamamlanmasından sonra binanın Taksim meydanına bakan dış cephesinin camları ve camın yüzeyine led aydınlatma panelleri monte edildi.

Taksim Meydanı'ndan gözüken dış cephe yapımının yüzde 75'i tamamlanan AKM'nin iç mekanlarındaki ince iş, asma tavan, cam bölme ve doğrama ile zemindeki taş çalışmaları sürüyor.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından sık sık denetlenen AKM'nin son günlere kadar çalışmalarında büyük aşama kaydedip yüzde 86'dan yüzde 90'a kadar tamamlandığı görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da fırsat buldukça AKM ve Taksim Camisi'nde çalışmalarla ilgili inceleme yaptığı belirlenen sürede tamamlanması için yakından ilgilendiği kaydedildi.

Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan AKM'de, 4 bodrum, zemin ve 9 kat içerisinde 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri ve sergi salonları yer alacak.

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AKM'nin dış cephesi led ışıklarla donatıldı
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