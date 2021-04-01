Bakan Varank açıkladı! İmalat sanayinde işletme sayısı yüzde 30 arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, imalat sanayine verdikleri destek ve teşvikler sonrasında yeni kaydolan işletme sayısının arttığını açıklayarak, "Ekonomimizin rotasını yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutmakta kararlıyız" dedi.





YÜZDE 30 ARTIŞ YAŞANDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İmalat sanayine verdiğimiz destek ve teşvikler karşılık buluyor. Mart ayında sanayi sicil bilgi sistemine yeni kaydolan işletme sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artışla 1703 oldu. Ekonomimizin rotasını yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.