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Giriş Tarihi: 1.4.2021 15:54

Bakan Varank açıkladı! İmalat sanayinde işletme sayısı yüzde 30 arttı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Bakan Varank açıkladı! İmalat sanayinde işletme sayısı yüzde 30 arttı

ve Teknoloji Bakanı , imalat sanayine verdikleri destek ve teşvikler sonrasında yeni kaydolan işletme sayısının geçen yılın mart ayına göre yüzde 30 artışla 1703 olduğunu açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, imalat sanayine verdikleri destek ve teşvikler sonrasında yeni kaydolan işletme sayısının arttığını açıklayarak, "Ekonomimizin rotasını yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutmakta kararlıyız" dedi.



YÜZDE 30 ARTIŞ YAŞANDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İmalat sanayine verdiğimiz destek ve teşvikler karşılık buluyor. Mart ayında sanayi sicil bilgi sistemine yeni kaydolan işletme sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artışla 1703 oldu. Ekonomimizin rotasını yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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Bakan Varank açıkladı! İmalat sanayinde işletme sayısı yüzde 30 arttı
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