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Giriş Tarihi: 1.4.2021

, Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

Dünya Bankası, Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti
Avrupa ve Orta Asya bölgesi ekonomilerine ilişkin büyüme tahminlerini güncelleyen Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 4.5'ten yüzde 5'e çıkardı. Bankadan yapılan açıklamada, "Bölgenin en büyük ekonomileri olan Türkiye'nin beklenenden güçlü bir şekilde toparlanması ve Rusya'nın dayanıklı bir performans göstermesi sayesinde daralma beklenenden daha düşük gerçekleşmiştir" ifadesi kullanıldı. Türkiye ekonomisinin 2022 ve 2023'te ise yüzde 4.5 büyüyeceği öngörüldü.
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Dünya Bankası, Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti
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