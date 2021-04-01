Fındık ihracatının yüzde 40'ı Trabzon'dan yapıldı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB)'den yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak-31 Mart döneminde Trabzon'dan 32 bin 190 ton fındık ihraç edilerek karşılığında 254 milyon 225 bin 624 dolar gelir elde edildi.

Yılın ilk 4 ayında Türkiye'den 576 milyon 655 bin 698 dolarlık 79 bin 50 ton fındık ihraç edildi. Buna göre ihracatın miktarda yüzde 40, değerde ise yüzde 44'ü Trabzonlu firmalarca yapıldığı belirtilerek, Trabzon'dan 50 ülkeye fındık ihraç edildi. En çok fındık satılan 3 ülke ise İtalya, Fransa ve Polonya oldu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar birliği (DKİB ) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yeni tip koronavirüs salgınının sezon başlarında uluslararası piyasalardaki olumsuz etkisine bağlı olarak düşüş trendinde olan fındık ihracatının, 2021'in ilk 3 ayında hızlı bir toparlanma gösterdiğini vurguladı. Cirav,"Sezon sonuna kadar ihracatın artış eğilimini sürdüreceğinden ümitliyiz ve piyasalardan bu yönde sinyal aldık." dedi

Üreticilerin fındıkta verim ve kaliteyi artıracak çalışmalara önem vermesi gerektiğine ifade eden Cirav, "Fındığın anavatanı olan ülkemizin dünyanın en kaliteli ve birim başına en yüksek verimi sağlayan fındığın üretilmesini sağlaması gerekiyor. En önemli görev ise üreticiye düşüyor. Üreticilerimizin bahçelerindeki bakıma çok büyük önem vererek, birim başına verimin artırılması ile kazancın da artırılması mümkün olacaktır. Ayrıca desteklemelerin de birim başına verim ve kalitenin artırılmasını sağlayacak sisteme dönüştürülmesi gerekmektedir." diye konuştu.