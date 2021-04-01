Hazine’ye 30.2 milyar aktaracak

MERKEZBankası'nın dün yapılan genel kurulundan sonra hissedarlara 2020 yılı kâr payı olarak 90 numaralı kupon karşılığında hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt yüzde 12 ödeme yapılmasına karar verildi. Kâr payı, TCMB şubelerinin bulunduğu yerlerde şubelerce, bulunmadığı yerlerde ise Ziraat Bankası şubeleri tarafından ödenecek. Söz konusu kâr paylarına ait 90 numaralı kupon bedellerinin 31 Mart 2026'da mesai saati bitiminde zaman aşımına uğrayacak.Merkez Bankası'nın 2020 yılı brüt kârı 43 milyar lira oldu. Banka, 8.5 milyar liralık vergi sonrası kârından Hazine'ye 30.2 milyar lira aktaracak. Nisan ayı içinde 30.2 milyar TL kâr aktarımı, 5.6 milyar TL ihtiyat akçesi ve 8.5 milyar TL kurumlar vergisi olmak üzere toplam aktarılacak para 44.3 milyar TL olacak.