Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayı İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ne zaman hesaplara yatacak?
Giriş Tarihi: 1.4.2021 11:10

ve yattı mı, ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ne zaman hesaplara yatacak?

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayı İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ne zaman hesaplara yatacak?

Herhangi bir kurumda çalışmayan ve gelir sahibi olmayan vatandaşların faydalandığı ve ödemeleri için araştırmalar Nisan ayının ilk günüyle beraber milyonların gündemine geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenmekte olan bu ücretlerden faydalanan vatandaşların gündeminde yer alan bu konuya dair açıklama Bakan tarafından geldi ve "İşsizlik maaşı ile Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları böylece yanıt buldu. işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği KÇÖ ne zaman yatacak? İşte konuya dair gelen açıklamanın yanıtı…

Mart ayına ilişkin İşsizlik ödeneği (maaşı) ve ödeme tarihleri geçtiğimiz gün Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'un yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Bu kapsamda her ay KÇÖ (Kısa çalışma ödeneği) ödemeleri ile beraber aynı tarihlerde gerçekleştirilen ödemelerin bu ayın ilk haftasında belirlenen tarihte vatandaşların hesaplarına ödeneceği bildirildi. Buna göre; ve Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Soruları Nisan ayının ilk günüyle beraber gündemdeki yerini aldı.

İŞSİZLİK MAAŞI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri için tarihi duyurdu. Hal böyleyken pandemi sürecinde sağlanan bu ödeneklerden yararlanmakta olan vatandaşların da araştırmaları hız kazandı. Bilindiği üzere KÇÖ bu ay son kez hesaplara yatacak.

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayı İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ne zaman hesaplara yatacak?

İŞSİZLİK MAAŞI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurdu. Öte yandan henüz KÇÖ'nün uzatılması söz konusu değil.

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayı İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ne zaman hesaplara yatacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İÇİN SON TARİH BELLİ OLDU!

Tüm dünyada toplum sağlığı ve günlük hayatı olumsuz etkileyen Kovid-19 salgının yıkıcı etkilerini bertaraf etmek için mart 2020'de açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" Paketi ile birçok destek ve teşvik hayata geçildi. Bu kapsamda kısa çalışma uygulamasından yararlanma şartları da kolaylaştırıldı.

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayı İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ne zaman hesaplara yatacak?

Bu süreçte, hem işçi hem de işverenin kurtarıcısı olurken, ödenekten yararlanma imkanı da dönem dönem uzatılarak bugüne kadar geldi.

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayı İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ne zaman hesaplara yatacak?

kapsamında 3,7 milyon çalışana 2020 yılında 27 milyar lira, bu yılın ilk iki ayında ise 5 milyar lira olmak üzere toplam 32 milyar lira ödeme yapıldı.

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayı İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ne zaman hesaplara yatacak?

Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında etkin kullanılan , her ay başında ödenek almaya hak kazananların hesabına yatıyor.

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayı İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ne zaman hesaplara yatacak?

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılıyor. kısa çalışma ödeneğinin 5 Nisan tarihinde ödenmeye başlayacak.

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayı İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ne zaman hesaplara yatacak?

İŞSİZLİK MAAŞI ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Vatandaşların işsizlik maaşına başvurabilmeleri için bazı şartları yerine getirmiş olmaları gerekmektedir.

Bu şartlar;

-Çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması,

-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün kesintisiz olarak hizmet akdine tabi olması,

-Çalışanın hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası priminin ödemiş olması,

-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın birimine şahsen ya da online olarak baş başvurmuş olmasıdır.

ARKADAŞINA GÖNDER
İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayı İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ne zaman hesaplara yatacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA