İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayı İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ne zaman hesaplara yatacak?

Herhangi bir kurumda çalışmayan ve gelir sahibi olmayan vatandaşların faydalandığı işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri için araştırmalar Nisan ayının ilk günüyle beraber milyonların gündemine geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenmekte olan bu ücretlerden faydalanan vatandaşların gündeminde yer alan bu konuya dair açıklama Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından geldi ve "İşsizlik maaşı ile Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları böylece yanıt buldu. Mart ayı işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği KÇÖ ne zaman yatacak? İşte konuya dair gelen açıklamanın yanıtı…

Mart ayına ilişkin İşsizlik ödeneği (maaşı) ve Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri geçtiğimiz gün Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Bu kapsamda her ay KÇÖ (Kısa çalışma ödeneği) ödemeleri ile beraber aynı tarihlerde gerçekleştirilen ödemelerin bu ayın ilk haftasında belirlenen tarihte vatandaşların hesaplarına ödeneceği bildirildi. Buna göre; İşsizlik maaşı ve Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Soruları Nisan ayının ilk günüyle beraber gündemdeki yerini aldı.

İŞSİZLİK MAAŞI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri için tarihi duyurdu. Hal böyleyken pandemi sürecinde sağlanan bu ödeneklerden yararlanmakta olan vatandaşların da araştırmaları hız kazandı. Bilindiği üzere KÇÖ bu ay son kez hesaplara yatacak.