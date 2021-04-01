İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren fesih kısıtı için son tarih!

Resmi Gazete üzerinden yayımlanan karara göre; işten çıkarma yasağı 17 Mart tarihinden itibaren yeniden uzatıldı. Pandemi sürecinin vatandaşların üzerindeki ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik birçok ödenek bulunurken öte yandan bu kısıtlama da yine işçi ve işveren haklarını bu süreçte korumayı amaçlayan bir yasa olarak uygulamaya geçmişti. Bu noktada İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Sorusu yanıt arıyor. İşte İşten işçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? sorusuna dair tüm detaylar…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Salgının ekonomi üzerindeki negatif etkilerini azaltmaya yönelik uyguladığı bu karar gelen son açıklamada 2 aylık süreyle yeniden uzatılmıştı. Bu noktada fesih kısıtının (İşten çıkarma yasağı) ne zamana kadar uzatıldığına dair detaylar da merak ediliyor.