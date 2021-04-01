Nisan ayı mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mazot ve gübre desteği ödeme tarihlerini geçtiğimiz gün duyurmuştu. Bu kapsamda 26 Mart tarihi itibarıyla ülke çapında ödemeler başladı. Toplamda 2 milyonu aşkın çiftçinin faydalanacağı destek ödemeleri ile ilgili bugün de araştırmalara hız kazandı. Vatandaşlar "Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. Mazot ve gübre desteği ödemeleri 2 Nisan tarihine kadar yapılacak.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri için son günlerde araştırmalar da hız kazandı. Bakan Pakdemirli ödeme tarihlerileriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada "26 Mart itibariyle 81 ilde ödemeye başlayacağız. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.