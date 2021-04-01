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Giriş Tarihi: 1.4.2021 15:56

Nisan ayı yattı mı, ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı!

Nisan ayı mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı!

Devlet tarafından çiftçilere sağlanmakta olan Nisan ayı ödeme tarihleri binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Tarım ve Orman Bakanı geçtiğimiz gün konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve ödeme tarihlerini duyurmuştu. Bu noktada “Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?” sorularına ilişkin yanıt araştırılmaya başlandı. Bu ödenek her ay kişilerin TC kimlik numaralarına göre hesaplara yatıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mazot ve gübre desteği ödeme tarihlerini geçtiğimiz gün duyurmuştu. Bu kapsamda 26 Mart tarihi itibarıyla ülke çapında ödemeler başladı. Toplamda 2 milyonu aşkın çiftçinin faydalanacağı destek ödemeleri ile ilgili bugün de araştırmalara hız kazandı. Vatandaşlar "Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. Mazot ve gübre desteği ödemeleri 2 Nisan tarihine kadar yapılacak.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri için son günlerde araştırmalar da hız kazandı. Bakan Pakdemirli ödeme tarihlerileriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada "26 Mart itibariyle 81 ilde ödemeye başlayacağız. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Mazot gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? Tarım Bakanlığı mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mazot gübre desteğini 26 Mart itibariyle 81 ilde ödemeye başlayacağız. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Tarım Bakanlığı mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman?

TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE YATACAK!

Bakan Pakdemirli "Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız.

TC kimlik numaralarının son hanesi 8 ve 6 olanlar ve vergi kimlik numaralarının son hanesi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 olanlar yarın itibariyle saat 18'den sonra, TC kimlik numarasının ve vergi kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar 2 Nisan'da 18.00'den sonra, TC kimlik numarası ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar ise 9 Nisan saat 18.00'den sonra ödemelerini alacaklar. Çiftçimize ve üretimize hayırlı olsun." dedi.

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Nisan ayı mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı!
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