Sezon öncesi jeep safari ve mavi tur dopingi

Salgın öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında yüzde 114 artışla Türkiye'de en çok talep gören il olan Muğla'da, turizm sezonu öncesi hareketlilik yaşanıyor. Kalabalıktan uzak, muhteşem coğrafyasıyla tatilcilerin uğrak noktası olan Marmaris'te 'jeep safarileri' ve 'mavi turlar'da yaşanan rezervasyon yoğunluğu pandemiye ve kısıtlamalara rağmen turizmcileri heyecanlandırdı. Turizm sezonu öncesi yaşanan bu gelişme, kısıtlamalardan dolayı zor günler geçireceğini düşünen sektör işletmecilerini umutlandırdı. Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Başkanı Halil Bağlı, aşılama süreciyle birlikte, mavi tur hizmeti veren deniz araçlarına gelen rezervasyonlarda ciddi bir artış yaşandığını belirtti. Ayrıca, bir grup İranlı turist kafilesi tatil için, jeep safari turuyla Marmaris Hisarönü Mahallesi'ne geldi.

"TURLAR DEVAM EDECEK"

Tur temsilcisi Şenay Tokmak, jeep safari turlarına yoğun ilginin olduğunu belirtirken, sezon öncesi yaşanan bu gelişmenin umut olduğunu dile getirdi. Tokmak, "Sezonun ilk turistini getirmekten dolayı çok mutluyuz. Sezon öncesi açıkçası bu gelişme doping etkisi yarattı.

Turlarımız, İngiliz, Rus ve Alman turistler ile devam edecek. Pandemi önlemleri sayesinde tatilciler güvenli turizm olduğu için ülkemizi tercih ediyor. Tesislerimiz salgına karşı ciddi önlemler alarak tatilcilerimize güvenli bir ortam sunuyor" dedi.

"GÜVENLİ BİR ORTAM"

Nevruz Bayramı tatilini değerlendiren, İranlı turistler ise Marmaris'e daha önce de geldiklerini, muhteşem bir coğrafyaya sahip olduğunu dile getirdi. Mart ayında bu kadar güzel hava bulmaktan mutlu olduklarını belirten turistler, kendilerini burada daha güvende hissettiklerini kaydetti.

AŞILAMA SAYESİNDE MAVİ YOLCULUK BU YIL DAHA UZUN SÜRECEK

İMEAK Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi (DTO) Başkanı Halil Bağlı, aşılama süreciyle birlikte, mavi tur hizmeti veren deniz araçlarına gelen rezervasyonlarda ciddi bir artış yaşandığını, sezon doluluk oranlarının şimdiden yüzde 70'lere ulaştığını söyledi.

Artıştan, sadece Marmaris değil, Bodrum ve Fethiye dahil olmak üzere tüm Güney Ege'nin payını aldığını kaydeden DTO Başkanı Bağlı, şunları söyledi: "2019 deniz turizmi açısından çok çok iyi, bir sezon olmuştu. Teknelerimizin doluluk oranları yüzde 100'e dayanmıştı. 2020 için de beklentilerimiz olumluydu. Nitekim gelen rezervasyonlar da bunu gösteriyordu. Ancak pandemi dönemiyle birlikte iptaller yağmaya başladı. Bu yıl ise aşılama süreciyle birlikte geçen senenin aksine rezervasyon yağmaya başladı. Çoğu yurt içinden ve Almanya ile İngiltere başta olmak üzere yurt dışından gelen erken rezervasyonlarla, yüksek sezon olarak nitelendirdiğimiz dönemdeki doluluk oranları yüzde 60 civarında. Bir aksilik yaşanmazsa, bu rakamın artacağını, sezonun da uzayacağını daha erken başlayıp daha geç biteceğini tahmin ediyoruz."

Bağlı, mavi tur keyfi yaşatan teknelerin haftalık kiralarının, kapasiteleri, konforları ve izleyecekleri güzergahlara göre, 30 bin TL'den başlayıp 150 bin TL'ye kadar uzandığını ifade etti.