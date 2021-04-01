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Giriş Tarihi: 1.4.2021 07:15 Son Güncelleme: 1.4.2021 07:15

Güncel zammı ne kadar, kaç TL oldu? 2021 mı geldi, var mı?

Güncel sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç TL oldu? 2021 Sigaraya zam mı geldi, var mı?

Sigara zam mı geldi sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bilindiği gibi, geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de duyurulan kararla, sigarada ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlenmişti. Sosyal medyada hakkında konuşulan iddiaların ardından güncel ve zamlı merak konusu oldu. Herhangi bir şirketten sigara zammı konusunda resmi açıklama ise henüz gelmedi. Peki, 2021 güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, konusunda son gelişmeler ve güncel sigara fiyatları listesi

Güncel sigara fiyatları, gün içerisinde araştırılan konular arasında öne çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda sigaraya uygulanan ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlemiş, alınan karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Özellikle sosyal medyada konuşulan sigaraya zam konusunun ardından sigaraya zam mı geldi sorusunun yanıtı da araştırılmaya başlandı. Sağlığa zararlı olmasına karşın tütün ürünü kullananlar, zamlı sigara fiyatları iddiası hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Herhangi bir şirketten ise henüz açıklama yapılmadı. Peki, sigaraya zam mı geldi? İşte, 2021 güncel ve yeni sigara fiyatları listesi

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

İşte Ocak 2021 güncel sigara fiyat listesi;

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

TURKTAB

Medley: 12,5 lira

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Güncel sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç TL oldu? 2021 Sigaraya zam mı geldi, var mı?
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