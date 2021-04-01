Türkiye'den küresel plastik atığına fren

Avrupa Birliği, 1 Ocak itibariyle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü üyeleri dışındaki ülkelere plastik atık ihracatını yasakladı. Üye ülkelere gönderilecek atıkların da temiz olması için göndermeden önce kısa denetime tabi tutulması kararı alındı. Türkiye de, plastik atık ithalatını azaltacak yeni önlemleri devreye aldı.

Yılbaşından itibaren plastikteki "karışık kodlu" atık ithalatına yasak getirildi. Ticaret Bakanı Pekcan, "Türkiye de 1 Ocak'tan itibariyle karışık plastik ithalatını yasakladı. Çevre Kanunu gereğince tehlikeli atıkların ithalatı yasaktır. Çevrenin korunması yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthal Denetimi Tebliği gereğince bazı tehlikesiz atık türleri kontrollü biçimde uygunluk belgesi koşuluyla ithal ediliyor. Atık ithalatçısı kayıt, çevre izin ve lisans belgesi olan, geri dönüşüm tesisine sahip sanayiciler tarafından ithal edilebiliyor. Bazı tehlikesiz atıkların ithalatı ise yalnızca dâhilde işleme rejimi doğrultusunda ihraç kaydıyla yapılabiliyor" dedi.

GERİ KAZANIM TESİSİ ZORUNLU

Bakan Pekcan, ekonomik değeri olan geri dönüştürülebilir hurdaların ise izin ve lisans belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler tarafından ithal edilebildiğini belirtti. Bakan Pekcan, "Tehlikesiz atıklar yalnızca lisanslı geri kazanım tesisleri tarafından geri kazanım amaçlı getiriliyor. Geri kazanımı mümkün olmayan atıkların bertaraf amaçlı ithalatı mümkün değil" dedi. Bakan Pekcan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca belirlenen, geçen yıl Ocak'ta yürürlüğe giren ithalata uygunluk denetimine tabi atıklara yönelik kota uygulamasıyla ithalatçı firmaların kapasite raporunda yer alan tesis tüketim kapasitesinin yüzde 50'si kadar ithalat yapabildiği belirtti. Pekcan, "Kota oranları yurtiçi atık toplama oranları dikkate alınarak belirleniyor" değerlendirmesini yaptı.

KOTA SINIRLAMASI İŞE YARADI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2019-2020 yılı başından itibaren plastik, kâğıt, cam, atık pil, elektronik hurda atık ile galvanizli matta uygulamaya koyduğu yüzde 80 ve ardından 50'lik kota sınırlamasıyla da Türkiye'nin atık ithalatı azaldı. Camda ve kâğıtta cam kırıntısı ve kağıt olarak geliyor ve yüzde 100'ü geri dönüşümle hammadde olarak kullanılıyor.