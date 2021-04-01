Yaş çay alım kampanyası için pandemi kuralları

Mayıs'ta başlayıp Ekim ayı sonuna kadar sürecek olan kampanya döneminde geçen yıl olduğu gibi toplama işleminde yörede oturanlar ile il dışında olup bahçesi bulunanlara izin verilecek.

Pandemi sürecinde vakalarda artışın yükselmeye devam etmesi nedeniyle bu yıl gerekli kontrollerin daha sıkı yapılması gerektiği bildirildi.Rize, Trabzon ve Artvin illerinde 830 bin dekar alanda üretilen yaş çay yapraklarının toplanması için diğer kentlerden 100 bine yakın kişinin yöreye geleceği tahmin ediliyor.

Çayın büyük kısmının üretildiği Rize için vali Kemal Çeber'in, gelen işçilere tahsis edilen ikametgahlarda 10 günlük karantina uygulaması gerektiği yönündeki açıklamalara sektörden destek geldi.

Çay Sanayicisi ve İşadamları Derneği (ÇAYSİAD) Başkanı Erdal Saral, Türkiye'de bugün artık 200 binin üzerinde test yapılma imkanı bulunduğuna dikkat çekerek; "Bölgeye çay toplamaya veya mahsulü ile ilgilenmek için gelmek isteyenler, bulundukları yerdeki yetkili makamlara müracaat ederek testlerini yaptırarak harekete geçmelidirler. Testleri negatif çıkanlar vakit kaybetmeden çay yöresine gelmeli ve 2 hafta süre ile karantinada kaldıktan sonra bahçeye girmelidirler. Karantinadan sonra çayını toplasın, satsın, ne yaparsa yapsın. Bu süreç mutlaka böyle işlemeli. Bir diğer hususta herkes kendi çayını kendi toplamalı. Geçen yıl çok başarılı bir sezon geçirildi. Daha kaliteli çay elde edildi" dedi.

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Komisyonu Üyesi Yavuz Selim Çakıroğlu'da, geçen yıl aynı endişeleri yaşadıklarına, ancak yaprakların yöre halkı ve gurbetten gelenler tarafından toplanmasında sorun yaşamadıklarına dikkat çekerek, "Her şerde bir hayır vardır deniliyor ya, öyle oldu. Hemen hemen herkes kendi çayını kendisi topladı. Bu yılda sıkıntı olacağı kanaatinde değilim. Pandemi kuralları çerçevesinde sağlık kurullarının önerileri doğrultusunda gerekenler yapılırsa hiç bir sıkıntı olmaz. Bunun için süreli karantina bile gerekiyor ise yapılabilir. Ancak uygulanacak kurallar şimdiden ilan edilmelidir" dedi.