2020’de çiftçilere 1 milyon 310 bin TL’lik destek

Destek kapsamındaki bitki tohumu dağıtımı programında çiftçilere hitaben bir konuşma yapan Vali İbrahim Akın, ülkemizde tarım üretimini ve ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca projeler yapılarak çiftçilerimizin üretim için teşvik edildiğini söyledi.

Kırşehir'in ağırlıklı olarak tahıl üretiminin yapıldığı bölgelerin başında geldiğini belirten Vali İbrahim Akın, "Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 20 binden fazla çiftçinin bulunduğu ilimizde başta arpa olmak üzere en fazla buğday, nohut, yem bitkileri, şeker pancarı, yağlık ayçiçeği, mercimek, patates ve kuru fasulye üretilmektedir. 2020 yılında kırmızı mercimek, kuru fasulye, yağlık ayçiçeği ve Macar fiği ürünlerinde 518 çiftçimize toplam maliyeti 1 milyon 310 bin TL olan % 75 hibeli tohum desteği yapılmıştır." dedi.

2021'DE 2,5 MİLYON TL TOHUM DESTEĞİ YAPILACAK

2021 yılında yeşil mercimek, kuru fasulye, yağlık ayçiçeği ve silajlık mısır ürünlerinde toplam maliyeti yaklaşık 2.5 milyon TL olan % 75 Hibeli Tohum desteği yapılacağını ifade eden Vali İbrahim Akın; "2020 ve 2021 yılları üretim sezonu içerisinde dağıtımı yapılan bu tohumlar ile ekim alanlarında mercimekte % 56, kuru fasulyede % 200, yağlık ayçiçeğinde % 43 ve yem bitkisinde % 25 oranında artış sağlanmıştır. 2020 yılında mazot ve gübre desteği başta olmak üzere çiftçilerimize yapılan toplam destek miktarı ise yaklaşık 152 milyon TL'dir. İnşallah yapılan bu desteklerle hem çiftçilerimizin refah seviyesi yükselecek hem de ülkemiz ve ilimiz tarımı daha iyi seviyelere gelecektir." dedi.