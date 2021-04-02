Bakan Ersoy açıkladı: 32 ayda tamamlanmış olacak!

Bakan Ersoy, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Atatürk Kültür Merkezi'nin içinde 2 bin 38 kişilik bir opera salonu var. Bir de 805 kişilik bir tiyatro salonumuz olacak. Bu tiyatro salonu ile ilgili akustik yatırımları gerçekleştirdik. Aynı zamanda bir kültür sokağı oluşturuyoruz. Bu kültür sokağının içerisinde en önemli noktalardan biri de iki katlı kütüphanemizin olması. Yine Atatürk Kültür Merkezi içerisinde 3 katlı bir müzik platform merkezi oluşturuyoruz. Atatürk Kültür Merkezi müzik stüdyomuzda genç müzisyenlerimizin yetişmesini hedefliyoruz."