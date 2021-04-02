Başkan Yüce: Yatırımcılar için Sakarya güvenli bir limandır

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Mart ayında Türkiye'de ulaşılan tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına Sakarya'dan 480 milyon 260 bin dolarla destek sunulmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Başkan Yüce, pandeminin Türkiye'de ilk görüldüğü 2020 Mart'ta ihracat rakamının 301 milyon 737 bin dolar olduğunu, ihracat pazarında oluşan küçülmelere, dış talepte yaşanan daralmalara rağmen ihracat rakamlarının 2021 Mart ayında 480 milyon 260 bin dolara çıktığını belirterek, "İş dünyamızın gösterdiği güçlü duruş, ülkemize güvenin en önemli göstergesidir. Bu tablonun oluşmasına katkı sağlayan Ticaret ve Sanayi Odamızı, ihracatçı firmalarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Sakarya'nın Türkiye'de ihracatın en fazla olduğu 7. il olduğuna dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, "2020 Aralık ayında tüm zamanların rekor ihracat rakamına ulaşmıştık. Salgının etkisini göstermeye devam ettiği şu dönemde de devletimizin açıkladığı destek paketleri, ekonomi çarklarının işlemesinde ve üretimin devam etmesinde önemli bir rol oynadı. Çok şükür ülkemiz 2021'in Mart ayında tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Sakarya'mız da Mart ayında 480 milyon 260 bin dolarlık ihracatla katkılarını sürdürdü. Şehrimiz ekonomik göstergelerine ivme kazandıran, üretime, istihdama, dış ticarete katkı sunan iş dünyamıza şükranlarımı sunuyorum. Bir kez daha şu çağrımı yinelemek istiyorum; Sakarya yatırım için en uygun şehirlerden biridir. Şehrimiz gerek konumu gerek işgücü gerekse de potansiyeli ile yatırımcılar için güvenli bir limandır" dedi.