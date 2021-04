Cihan Seyithanoglu ve Seyfettin Ersen Erol yer aldı.

Veri odaklı ekonomi büyüme devam ediyor. Artık her değerin veri üzerinden tanımlandığı dünyaya giderken online her alışveriş, her online ödeme işlemi, online alınan her hizmet veri trafiğini artırıyor. Veri trafiğini takip etmeyen ve verisini doğru şekilde saklamayan kurumları acı dolu günler bekliyor. Dijital cihazların ve internet kullanımının artmasıyla birlikte veri güvenliği ve yedekleme ihtiyacı gündeme geliyor. Türkiye'de dijitalleşmenin öncüsü Türk Telekom'un Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, 31 Mart Dünya Yedekleme Günü'nde veri güvenliğinin önemine dikkat çekti.Fatih Türkoğlu, 31 Mart Dünya Yedekleme Günü'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, "Donanım, yazılım arızası, veri bozulması, siber ataklar veya verilerin yanlışlıkla silinmesi gibi sebeplerden kaynaklanabilen veri kayıplarını en aza indirmek için verinin yedeklenmesi önem teşkil ediyor" dedi. Türk Telekom'da toplam yedeklenen veri miktarı son 1 yılda yüzde 50 artarken, Alman Araştırma şirketi Statista'nın raporuna göre 2024'te tüm dünyada işlenecek verinin ise günümüzden iki kat fazla olacağı öngörülüyor. Verinin maddi bir değere dönüştüğü günümüzde veri güvenliğinin hem büyük kurumlar hem de KOBİ'ler için de çok önemli olduğunu belirten Türkoğlu süreç yönetimi konusuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Verinin oluşmasından işlenmesine, depolanmasından kullanılması ve paylaşılmasına, yedeklenmesinden replikasyonuna kadar geçen süreçte müşterilerimizin yanındayız. Veri merkezi, bulut ve siber güvenlik ürün ve servislerimiz ile kurumsal, kamu ve KOBİ müşterilerimize veri güvenliği konusunda en üst düzeyde yardımcı oluyoruz."Türkoğlu, "Herhangi bir veri kaybetme riskine karşın veri merkezlerimizde yedekleme ve kurtarma çözümleri sunarak müşterilerimizin iş sürekliliğini sağlıyoruz. Portföyümüze ekleyeceğimiz yeni ürün ve servislerle de Türkiye'nin verisini Türkiye'de güvenli bir şekilde tutmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi. Türk Telekom İstanbul'da Esenyurt, Gayrettepe ve Ankara Ümitköy'de yer alan veri merkezlerinde kurumsal müşterilere sunucu barındırma, bulut sunucu, veri depolama, veri yedekleme, felaket kurtarma hizmetleri, veri replikasyonu ve siber güvenlik gibi birçok alanda hizmet veriyor.